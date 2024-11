« Cela va pénaliser les petits revenus », s’inquiète Françoise Thiebault, coordinatrice énergie du Conseil national des associations familiales laïques (CNAFAL). Pourquoi cette réforme du chèque énergie pour une partie des bénéficiaires ? Qui sont particulièrement concernés ?

Jusqu’à 6 millions de bénéficiaires par an

En tout, le dispositif bénéficie à environ 6 millions de foyers en France. Ce chèque sert surtout à régler la facture énergétique des particuliers (électricité, gaz,chauffage au bois ou au fioul…), ou encore à financer certains travaux de rénovation énergétique.

S’il est distribué automatiquement chaque printemps, cette année a dérogé à la règle, en raison de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales.

Jusqu’à la fin d’année pour réclamer cette aide

D’où la mise en place du guichet en ligne pour les ménages qui n’ont pas encore reçu leur chèque énergie 2024. Ils sont un million en tout à pouvoir adresser une réclamation sur cette plateforme ouverte depuis le 4 juillet 2024.

Comme précisé sur MoneyVox, « le guichet de demandes sera ouvert jusqu’au 31 décembre 2024 et les chèques énergie seront envoyés 1 à 2 mois après la demande ».

Budget 2025 : fin des envois du chèque énergie pour une partie des bénéficiaires, qui sera concerné

En 2025, le PLF prévoit une modification du mode d’attribution du dispositif gouvernemental.

Ce changement privera malheureusement une grande partie des foyers éligibles de la possibilité de toucher jusqu’à 277 euros, montant plafond du chèque énergie.

« On s’éloigne de l’automatisation qui garantissait un bon taux d’utilisation, regrette Françoise Thiebault. Cette solution pénalisera les nouveaux bénéficiaires et ceux qui sont touchés par l’illectronisme. », ajoute-t-elle.

Alors qu’un million de ménages aurait dû réclamer le chèque énergie 2024 sur le guichet spécial pour les oubliés, seules 110 000 demandes ont été enregistrées à fin septembre, « pour 31 500 chèques attribués ».

La solution proposée implique les points de livraison (PDL). Ces derniers vont servir à identifier les compteurs électriques et gaz de chaque ménage, couplé avec le Revenu fiscal de référence (RFR) de chaque foyer.

Les « données relatives au point de livraison permettant d’identifier le logement principal du foyer fiscal, qui sont communiquées par les fournisseurs d’électricité et les gestionnaires de réseaux », relaie-t-on sur le site cnews.fr.

Il reviendra aux potentiels bénéficiaires du chèque énergie de « transmettre leur numéro de PDL » à l’administration, notamment lors de la déclaration de revenus.

Une liste de revendication des associations de défense des consommateurs

Outre une demande de revalorisation du chèque, les associations de défense des consommateurs plaidaient pour les jeunes majeurs et les étudiants « qui ont souvent des gros problèmes financiers et qui ont souvent du mal à obtenir et l’utiliser. Nous avons eu une fin de non-recevoir », conclut Françoise Thiebault.