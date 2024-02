Bonne nouvelle pour les détenteurs de ce livret, son taux est multiplié par 5. Plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Boostez vos économies grâce à ce livret, il est multiplié par 5

Depuis le 16 janvier 2024 et jusqu’à la fin de cette année en cours, Crédit Mutuel Alliance Fédérale a augmenté le taux de son livret d’Épargne pour les Autres de 0,70% à 3,5% brut afin de distribuer cinq millions d’euros de plus aux associations, « directement produits par les intérêts de ses clients et sociétaires » .

Comme précisé par l’enseigne mutualiste dans son communiqué, elle compte « mobiliser son dividende sociétal pour amplifier son engagement auprès des acteurs de la solidarité, directement impactés par la crise inflationniste ».

Qui peut ouvrir le livret d’Épargne pour les Autres ?

Le livret en question est ouvert à toute personne physique majeure, résidant fiscalement en France, après un dépôt minimum de 10 euros. Ce produit d’épargne peut être ouvert en ligne ou en agence, et ce, même si le souscripteur n’est pas encore client de l’enseigne mutualiste.

publicité

Le fonctionnement du Livret.

« Les intérêts produits par vos placements sont reversés tout ou partie à des associations à but humanitaire de votre choix ».

Comme précisé sur le site de l’établissement bancaire, « les intérêts de votre placement sont répartis par tranche de 25 % entre les bénéficiaires que vous avez choisis. Vous pouvez bien sûr en garder une partie, mais la moitié au moins de ces intérêts doit être reversée à des associations ».

En outre, est-il indiqué, « vous pouvez également choisir d’en donner l’intégralité, avec un maximum de quatre associations bénéficiaires. Vous êtes libre de choisir les organismes auxquelles seront reversés les intérêts ».

« Un choix qui démontre notre volonté d’être les fers de lance de la révolution écologique et sociétale »

« En renforçant notre Livret d’Épargne pour les Autres grâce au dividende sociétal, nous avons l’ambition de mobiliser cinq millions d’euros de dons de nos clients, sociétaires et prospects pour soutenir les associations », surenchérit Nicolas Théry, président de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Un choix qui démontre notre volonté d’être les fers de lance de la révolution écologique et sociétale », ajoute-t-il.

Parmi les avantages du Livret épargne pour les Autres, sa non-limitation en termes de plafond. Il « permet de faire travailler les placements« . Sans oublier le fait que vous profitez, en tant que donateur traditionnel, d’une « réduction d’impôts allant de 66 à 75 %, selon la nature de l’association ».

« Devant l’étendue des fractures qui traversent notre société, l’action des associations qui agissent au quotidien sur le terrain est plus que jamais essentielle. Notre engagement auprès d’elles est en pleine harmonie avec notre identité mutualiste », ajoute Daniel Baal, directeur général de Crédit Mutuel Alliance Fédérale et président du CIC.