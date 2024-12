La revalorisation des pensions complémentaires a été – cette année – proche de l’inflation. Une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des retraités. Comme décidé durant le dernier conseil d’administration des syndicats et organisations patronales gestionnaires du régime des salariés du privé, la hausse de pension des retraites complémentaires Agirc-Arrco a été fixée à 1,6% au 4 novembre 2024 (contre 4,9% en 2023). Explications.

Bonne nouvelle pour les retraités en difficulté avec la hausse de leur pension complémentaire Agirc-Arrco

Comme confirmé par Michel Beaugas, secrétaire confédéral FO chargé des retraites et négociateur pour l’Agirc-Arrco, cette augmentation se rapproche de l’inflation 2024 prévue par l’Insee au mois d’octobre (1,8%).

« Pour obtenir que le point Agirc-Arrco progresse de 1,6% le 1er novembre dernier, les syndicats ont activé tous les leviers de négociation que leur octroie l’accord national interprofessionnel du 5 octobre 2023, signé par FO », peut-on lire sur un article tiré de la revue « L’inFO militante », le bimensuel de la confédération Générale du Travail Force Ouvrière.

L’accord en question « prévoit que le point évolue chaque année comme les prix à la consommation hors tabac estimée pour l’année en cours moins un facteur de soutenabilité de 0,4 point , est-il indiqué.

Les interlocuteurs sociaux savent prendre leurs responsabilités

Quand le gouvernement laisse la main aux interlocuteurs sociaux – à l’inverse de ce qu’il fait avec l’assurance chômage –, ils savent prendre leurs responsabilités , réagit le secrétaire confédéral FO.

Cette hausse de pension Agirc-Arrco 2024 « suit plusieurs avancées obtenues l’année dernière. Fin 2023, rappelle la FO, les interlocuteurs sociaux – dont FO – avaient décidé de revaloriser les retraites complémentaires de 4,9% ce qui couvrait donc l’inflation; de supprimer le malus de 10% instauré en 2019 pour les salariés partant à la retraite à l’âge légal; et de permettre aux travailleurs cumulant emploi et retraite d’acquérir de nouveaux droits à la retraite complémentaire ».

Michel Beaugas n’a pas non plus omis d’évoquer la tentative de l’État « de ponctionner les réserves de l’Agirc-Arrco pour renflouer le régime général » et dont les interlocuteurs sociaux ont réussi à bloquer. Cette année, on parle moins de ponction, même si nous ne sommes jamais certains que cette option soit écartée , avance-t-il.

Ce que ça veut dire concrètement ?

Cette revalorisation des pensions complémentaires a « des conséquences concrètes pour les retraités ». Une personne qui touche une pension de 800 € par mois gagnera près de 13 € supplémentaires. Ceux qui gagnent 500 euros de complémentaire auront droit à une hausse modeste d’environ 8 € par mois.

Pour faire une estimation du montant de votre pension de retraite complémentaire, n’hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l’Agirc-Arrco dans votre espace personnel.