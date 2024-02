Le saviez-vous ? Certaines assurances offrent le taxi gratuit. Ce serait dommage de ne pas en profiter. En savoir plus ici.

Beaucoup de Français peuvent profiter du taxi gratuit grâce à leur assurance mais ne le font pas

Certaines assurances auto proposent en effet une «garantie taxi joker», qui promet de rembourser totalement le coût de votre course. Voilà un détail qui pourrait bien vous sauver la vie. Cette carte joker est même directement incluse dans certains contrats.

« C’est une garantie qui est assez récente. Mais pour le moment il n’y a aucune statistique sur son utilisation », ajoute Olivier Moustacakis, cofondateur d’Assurland, le comparateur d’assurances.

Si donc vous n’êtes pas en mesure de rentrer chez vous à cause d’un pépin de santé ou de simple fatigue, ou si vous avez trop bu… Pensez à vous faire ramener à la maison grâce au service de taxi gratuit.

Gardez toutefois à l’esprit que toutes les compagnies d’assurance ne proposent pas cet avantage. Si vous êtes assuré chez Axa, Crédit Mutuel ou encore L’olivier Assurance, vous êtes chanceux.

Néanmoins, il est à noter qu’avec Axa, ce bonus est uniquement accordé aux jeunes conducteurs (jusqu’à 25 ans ou 30 ans dans certains cas). De plus, le remboursement du trajet en taxi se fait selon de la distance avec le domicile ou du montant de la course à ne pas dépasser.

« Si je ne suis pas en capacité de rentrer, j’actionne cette garantie« , indique-t-on chez Axa et ce, sans avoir à se justifier.

« L’enjeu est de permettre aux jeunes de rentrer de la manière la plus sécurisée possible » à condition d’être à 50km de son domicile au maximal et d’être venu avec sa voiture personnelle.

« Dans ce service, il y a la récupération du véhicule qui est comprise« , précise l’assureur.

Certains contrats d’assurance limitent l’utilisation de ce service à cinq fois par an. Vous devez contacter votre assureur au bon moment ou faire appel à une société de taxi désignée. De plus, le remboursement ne concerne que les trajets jusqu’au domicile de l’assuré, sur présentation de la facture.

Pourquoi les Français préfèrent-ils ne pas utiliser la «garantie taxi joker» ?

Chose surprenante : toutes les personnes éligibles à la «garantie taxi joker» ne s’en servent pas toujours. Et pour cause, explique Olivier Moustacakis. « Toutes les personnes ne veulent pas déclarer à leur assureur qu’ils ont consommé de l’alcool».

A qui bénéficie cet avantage ?

Comme précisé dans les colonnes du Midi Libre, « Il faut que la personne qui bénéficie de ce trajet remboursé soit inscrite comme étant le conducteur principal ou secondaire du véhicule assuré. »