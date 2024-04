Ouvrir un compte bancaire en ligne sans RIB, c’est possible en 2024 ! Ouvrez le vôtre dès aujourd’hui ! Plus de détails ici.

Pourquoi un RIB ?

Aujourd’hui, avec un simple téléphone, tablette ou PC, vous pouvez ouvrir un rapidement et facilement un compte bancaire en ligne. Si les pièces justificatives demandées peuvent varier d’un établissement à l’autre, l’exigence d’un RIB est une pratique courante chez les banques.

Mais petit problème : tout le monde ne dispose pas toujours d’un autre compte déjà ouvert dans une banque traditionnelle. Quelle alternative pour les primo-bancarisés ?

Pour disposer de son compte et services associés, le futur client est amené à effectuer un premier dépôt (entre 10 et 300 euros selon la formule choisie) depuis un autre compte à son nom. Cette procédure vise notamment à s’assurer de l’identité du client.

Banque pour ouvrir un compte en ligne sans RIB

Que faire alors si vous êtes étudiant et que vous souhaitez ouvrir votre tout premier compte en banque sans avoir un RIB à portée de main ? Pas de panique, Hello bank est la solution.

Le saviez-vous ? La banque filiale du groupe BNP Paribas permet désormais d’effectuer le premier versement nécessaire à l’activation d’un compte courant avec le RIB d’un parent. Mais ce n’est pas sans condition.

Il faut que ce premier versement provienne d’un compte domicilié dans l’Union Européenne (UE) et appartenant à l’un des parents du jeune. Un justificatif de lien de parenté (livret de famille, acte de naissance) sera également demandé.

Ces autres banques où vous pouvez avoir un compte même sans RIB.

De plus en plus de banques en ligne proposent des solutions pour les primo-bancarisés qui n’ont pas encore de RIB. C’est le cas également de la filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Fortuneo, avec son offre Fosfo mais uniquement via son application mobile.

Aucun premier versement exigé, il suffit de réaliser un selfie vidéo et de fournir un justificatif d’identité (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour).

Idem chez la banque mobile Revolut qui se distingue par sa simplicité d’inscription. L’ouverture de compte se résume à la prise en photo d’une pièce d’identité en cours de validité. Vous pouvez éventuellement opter pour Nickel ou encore Helios.

Partout ailleurs, un IBAN est nécessaire.

Néanmoins, vous ne pouvez échapper à un IBAN à votre nom et prénom. Certains acceptent les IBAN provenant de tous les pays. D’autres limitent l’acceptation aux IBAN provenant de pays spécifiques, comme l’Espace Économique Européen (EEE), la Suisse, le Royaume-Uni ou les départements d’outre-mer.