Bonne nouvelle ! Le patron de la Banque de France annonce une baisse des taux pour 2024. Retour sur son interview dans «la Tribune dimanche».

Où en est l’inflation en France ?

«Vaincre l’inflation est la première préoccupation des Français. Ici, nous sommes sur la bonne voie», confie à la Tribune Dimanche, le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau. Il a évoqué le «net recul de l’inflation» et a partagé ses prévisions pour l’année à venir, assurant qu’il n’y a pas de récession à l’horizon.

«Le point haut de l’inflation a été atteint en février 2023, à un peu plus de 7%. Elle est redescendue aujourd’hui autour de 4%. Selon nos prévisions, elle passerait sous les 3% avant la fin de ce premier semestre», révèle le gouverneur.

«Les prix augmenteront dorénavant moins vite que les salaires».

La France entre enfin dans une phase de désinflation qui, selon François Villeroy de Galhau, «entraînera une hausse en moyenne du pouvoir d’achat, car les prix augmenteront dorénavant moins vite que les salaires».

Avec l’éloignement du spectre de l’envolée des prix, le moteur de l’économie française sera à nouveau la «croissance», plutôt que les «exportations», comme cela a été le cas durant ces dernières années.

Pour le gouverneur, « c’est un moteur plus régulier et plus sûr» visant à ramener «l’inflation reviendra à 2% d’ici à 2025».

Baisse des taux annoncée par le gouverneur de la Banque de France en 2024

«La politique monétaire joue un rôle très important pour modérer la hausse des prix dans les services et les biens manufacturés. Ces résultats donnent une crédibilité forte à l’action de la BCE», indique pour sa part le gouverneur.

« Nous baisserons nos taux cette année», promet François Villeroy de Galhau. Il ne donne pour autant aucune date. « Nous devrons éviter deux risques: baisser trop tôt et alors lâcher la cible d’inflation à 2% d’ici 2025, mais aussi agir trop tard et freiner excessivement l’activité», poursuit-il.

«Il y a un ralentissement de l’activité, en France comme en Europe», ajoute le dirigeant. Le rythme de croissance attendu s’élève à «0,9% sur l’ensemble de 2024», soit au rythme de 0,2% par trimestre.

Cette bonne nouvelle dont le gouverneur se félicite.

Que ce soit pour la France ou pour l’Europe, François Villeroy de Galhau ne craint toutefois pas de «retournement de conjoncture», ni de «récession».

«Le ralentissement économique n’a pas dissuadé les entreprises d’embaucher», se réjouit néanmoins le gouverneur. Le taux de chômage est d’ailleurs, à son point «le plus bas depuis plus de quarante ans».