2 500€ par mois : un salaire confortable (oui), mais quelle retraite cela représente-t-il ? Une experte nous répond.

Paramètres de calcul de votre pension de retraite

La retraite est une étape de la vie qui se prépare… Le plus tôt sera le mieux afin de vous assurer « un niveau de vie confortable après la vie active ».

Pour cela, il convient de bien comprendre le mode de calcul de votre pension pour se faire une petite idée de son montant.

Avec un salaire net mensuel de 2 500 euros, à quelle retraite peut-on prétendre ? Une experte du cabinet Sapiendo répond pour nous.

Avec ce salaire mensuel net de 2500 € hors prélèvement à la source, saviez-vous que vous figurez parmi les 50% des salariés du privé les mieux payés selon une étude de l’Observatoire des inégalités.

Avec une telle rémunération en fin de carrière, quel sera le montant de votre pension une fois à la retraite.

Comme indiqué dans le magazine Notre Temps, de nombreux facteurs entrent en jeu dans le calcul de votre pension, comme votre âge de départ, votre nombre de trimestres cotisés, votre nombre d’enfants et l’évolution de votre salaire.

« La perte de revenus est plus forte pour ceux ayant des revenus d’activité élevés en fin de carrière »

« En général, la perte de revenus à la retraite est plus forte pour ceux qui ont des revenus d’activité élevés en fin de carrière. En effet, comme la retraite de base est calculée par rapport au revenu moyen des 25 meilleures années, ce revenu moyen est en général bien plus bas que les salaires les plus récents« , explique Valérie Batigne, fondatrice et présidente de Sapiendo retraite.

« Avec 2500 € de salaire, quelle pension de retraite puis-je espérer ? »

En guise d’exemple, prenons le cas d’une personne née en janvier 1963 ayant validé les 170 trimestres requis.

Selon les nouvelles règles de la réforme 2023, elle pourra partir à la retraite à 62 ans et 9 mois, soit dès le 1er octobre 2025.