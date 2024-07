À l’heure où l’on écrit ces lignes, une minorité de banques en ligne ou néobanques seulement proposent encore le Livret d’épargne populaire. Et pourtant, il s’agit du meilleur placement garanti du marché cette année. Rappelons que le taux reste à 5% jusqu’au 1ᵉʳ août pour un plafond de 10 000 euros. Si vous remplissez les conditions nécessaires vous permettant d’ouvrir un LEP, vous ne serez certainement pas contre d’en avoir un. Mais encore faut-il que votre établissement en propose un. Dans cette optique, une banque en ligne très connue réservera la bonne surprise à ses clients dès cette fin d’année.

Livret d’épargne populaire : 2 millions de nouveaux comptes en 1 an

Même si le taux du LEP baisse le 1ᵉʳ août prochain, le livret réglementé demeure un excellent support pour son épargne de précaution. 2 millions de nouveaux comptes ont été ouverts en 1 an, d’après le gouverneur de la Banque de France.

Les détenteurs du Livret d’épargne populaire atteignent aujourd’hui 11,5 millions sur les 19 millions de Français éligibles.

«Le problème de ces non-recours, c’est le manque d’information»

«Le problème par rapport à ces non-recours au LEP, c’est le manque d’information», explique Philippe Crevel, directeur du Cercle de l’épargne.

«Il existe de plus en plus de médiatisation à ce sujet, ce qui a conduit un certain nombre d’individus à regarder s’ils étaient éligibles. Mais c’est insuffisant», estime l’économiste.

Pour inciter les ménages à en souscrire un, Bercy a d’ailleurs décidé de simplifier la vérification de l’éligibilité au LEP.

Si les épargnants devaient auparavant présenter leur avis d’imposition à leur banque pour prouver leur droit d’ouvrir un LEP, la donne a changé en 2021.

Les établissements bancaires peuvent directement vérifier par eux-mêmes l’éligibilité de leurs clients auprès du fisc.

« Avant fin 2024 » : le Livret d’épargne populaire proposé dans cette banque en ligne très plébiscitée

Seul hic : le produit est encore absent du catalogue de la majeure partie des banques en ligne et des néobanques.

« Seule Hello bank, la marque numérique de BNP Paribas, propose le produit« , rappelle MoneyVox, le site spécialisé sur la question des finances.

BoursoBank, leader du marché, manque à l’appel… « Nous sommes conscients que c’est un manque », admet auprès Benoît Grisoni, patron de la banque en ligne à 6 millions de clients.

« Nous voulons le proposer avant la fin de l’année [2024]. », annonce-t-il.

BoursoBank part vraiment d’une page blanche. Il y a du pain sur la planche puisque la banque en ligne doit être apte à « contrôler l’éligibilité de ses clients, à l’ouverture du compte », et « tous les ans en cours de vie ».

Pour y parvenir, la banque en ligne entend tout « automatiser, en s’appuyant sur une interface informatique conçue par la DGFiP.