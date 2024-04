Le gouvernement a dévoilé son plan pour booster nos revenus : une TVA sociale ! Cette proposition, formulée par le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, promet d’impacter significativement nos salaires. Découvrez tous les détails dans cet article.

« Nous ne pouvons plus continuer à financer notre protection sociale sur ceux qui travaillent »

« Nous ne pouvons plus continuer à financer notre protection sociale uniquement sur ceux qui travaillent. Car beaucoup d’entre eux, à la fin du mois, ne s’en sortent pas », confie le locataire de Bercy auprès du Sud Ouest.

« En 1945, quand on a créé notre modèle social, il y avait très peu de prestations, beaucoup de cotisants et une démographie très dynamique. Quatre-vingts ans plus tard, nous avons multiplié les prestations, il y a moins de cotisants et le pays vieillit. », Résume-t-il l’état actuel des choses.

« Pour financer ce modèle, on a augmenté les prélèvements sur ceux qui travaillent. Et ceux qui travaillent n’en peuvent plus. L’écart entre leur salaire brut et le net peut atteindre 40 à 50%. », poursuit Bruno Le Maire.

Augmentation salaire : voici l’idée du gouvernement pour améliorer votre rémunération nette

Pour y remédier, le ministre propose de diminuer les cotisations salariales et patronales de cinq points. Un mécanisme qui selon lui, va entraîner indéniablement l’augmentation du salaire net des travailleurs.

Cinq points de cotisation sociale pourraient être transférés vers la TVA. En pratique, cela signifierait que les employeurs et les salariés paieraient moins de cotisations sociales et que les prix des biens et services augmenteraient.

Cette taxe sur la consommation touche plus de monde que les cotisations sociales.

« Nous devons sortir de cette idée que l’écart entre le brut et le net est irréversible. »

« Je ne prétends pas que ce soit la seule solution et elle peut être améliorée, ajoute-t-il. Je veux surtout ouvrir le débat essentiel pour notre nation du financement de la protection sociale en arrêtant de faire porter la charge principalement sur ceux qui travaillent. Nous devons sortir de cette idée que l’écart entre le brut et le net est irréversible. »

Est-ce vraiment la solution ? Un expert décrypte.

« Cette mesure pourrait apporter un léger rééquilibrage de pouvoir d’achat entre les actifs et les inactifs », reconnaît auprès de nos confrères de Merci pour l’info Bertrand Martinot, expert associé à l’Institut Montaigne.

Néanmoins, explique l’économiste, « l’augmentation des prix résultant de la hausse de la TVA viendra en partie effacer cette hausse du pouvoir d’achat. S’agissant des inactifs, notamment les retraités, cet effet se fera ressentir ou non selon que leurs revenus seront indexés sur les prix ou pas. »

La TVA sociale serait une avancée « mais ce n’est pas la mesure phare qui va permettre de relancer l’économie française », estime Bertrand Martinot.