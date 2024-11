Cette démarche à faire obligatoirement par les retraités pour avoir droit à cette revalorisation des pensions de retraites en 2025. Les détails.

Une revalorisation en deux temps pour les retraités en 2025

Selon M. Wauquiez, Président du groupe Droite Républicaine à l’Assemblée nationale, il « y aura bien une revalorisation des retraites pour tous les retraités, de la moitié de l’inflation» dès janvier prochain.

« Une deuxième revalorisation (interviendra au 1er juillet prochain) pour les retraités les plus modestes pour les protéger intégralement de l’inflation », rappelle Force Ouvrière.

À cela s’ajoute une « compensation du manque à gagner au 1er semestre », annonçait Michel Barnier à l’Assemblée nationale. 44% des retraités sont concernés, selon le Premier Ministre.

« Une piteuse tentative de diviser les retraités »

« Outre le fait qu’il est pour le moins inédit que cette annonce n’émane pas du gouvernement, nos organisations de retraités condamnent cette piteuse tentative de diviser les retraités », précise FO.

« Cette mesure pénaliserait tous les retraités, explique Force Ouvrière puisqu’elle se traduirait pour tous par une perte de pouvoir d’achat sur les 6 premiers mois de l’année, perte qui serait prolongée sur toute l’année 2025 et les années suivantes pour plus de 50 % d’entre eux, celles et ceux dont la pension dépasse le Smic », déplore L’Union Confédérale des Retraités Force Ouvrière sur son site web.

Des pertes successives…

« Cela, insiste la FO, se cumulerait aux pertes déjà subies par tous les retraités depuis des années » car depuis janvier 2017, les pensions n’avaient en effet augmenté qu’à hauteur de « 13,6 % pour une inflation de 19,5 % ».

Certains retraités ont d’ores et déjà fait les frais de l’augmentation de la CSG de 2018 — en ayant « perdu l’équivalent de plus de 3 mois de pension et jusqu’à 4,5 mois ».

Augmentation des pensions de retraites en 2025 : une démarche pour en bénéficier ?

801 000 personnes âgées aux revenus modestes auront droit dès janvier 2025 d’une hausse pour plusieurs prestations sociales, à condition de faire certaines démarches.

Il s’agit des retraités touchant l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation supplémentaire vieillesse (ASV).

Ces allocations ont été conçues pour « compléter les revenus des seniors aux faibles ressources ». Le pourcentage de revalorisation sera de l’ordre de 1,8 %, soit le taux d’inflation pour l’année.

Grâce à cette revalorisation, le montant moyen de l’ASPA s’élève à « 520 euros par mois, alors que l’ASV sera à 425 euros ».

Si l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versée automatiquement aux personnes déjà bénéficiaires, les nouveaux retraités qui veulent en profiter dès janvier 2025, doivent en faire une demande et remplir le formulaire dédié.