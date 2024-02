Augmentation de salaire de +200€ par mois pour ce métier et l’arrivée prochaine d’une prime de 2000€

Les salaires dans ce domaine augmentent de 200 € net par mois malgré l’inflation, avec une prime de 2000 € à venir. Découvrez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

La moyenne des revalorisations des salaires devrait normalement se situer autour de 4% mais malencontreusement, ce niveau ne sera pas atteint pour de nombreux salariés. En revanche, pour d’autres, il sera largement dépassé.

Y auront droit certains métiers nichés du privé, mais aussi des employés du service public qui vont bénéficier d’une belle augmentation de salaire cette année, avec une hausse prévue de +10% d’ici quelques semaines.

Les infirmières et infirmiers scolaires obtiennent enfin cette augmentation de salaire tant attendue. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous en dit plus dans les lignes qui suivent…

Suite à leurs revendications pour de meilleures conditions salariales, leur salaire net de ce métier augmentera de 200€ à partir du mois de mai.

Une véritable amélioration pour ces agents publics, qui, auparavant, commençaient leur carrière avec un salaire de 1500€ et n’atteignaient les 2000€ net par mois qu’après 10 ans d’ancienneté. Désormais, l’entrée dans le métier se fera à 1700€ net par mois.

Cette prime supplémentaire qui vient s’ajouter à la prime exceptionnelle des fonctionnaires.

Mais ce n’est pas tout. En plus de cette hausse des salaires, une prime exceptionnelle de 800€ sera versée à tous les infirmières et infirmiers scolaires en mai.

De plus, ceux qui coordonnent la lutte contre le harcèlement scolaire recevront un autre bonus : une prime supplémentaire de 1250€, comme annoncée le 12 février dernier par la nouvelle ministre de l’Education Nicole Belloubet.

« En milieu scolaire, le harcèlement est le fait, pour un élève ou un groupe d’élèves, de faire subir de manière répétée à un camarade des propos ou des comportements négatifs voire violents« , explique le service statistique de l’Education nationale. Une reconnaissance bien méritée pour ces professionnels engagés.

« Les efforts que nous déployons sans relâche » enfin « validés ».

Le métier d’infirmier scolaire reçoit enfin une « reconnaissance » bien méritée, comme l’a souligné le syndicat SNIES-UNSA, se réjouissant que les « efforts » soutenus de la profession soient enfin « validés« .

Malgré cette avancée, le métier peine toujours à attirer de nouveaux talents. Selon le syndicat SNICS-FSU, la France compte actuellement un déficit de 15 000 professionnels dans ce domaine.

Une situation plus que préoccupante.

Avec seulement 7 700 infirmiers scolaires pour 12 millions d’élèves à travers le pays, la situation est tout de même préoccupante.

Depuis 2022, le nombre de candidats aux concours pour devenir infirmier scolaire ne suffit plus à combler les postes disponibles, et les départs annuels sont plus importants que les nouvelles entrées dans la profession.