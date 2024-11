Augmentation de retraite : comment savoir si on est concerné ?

Votre retraite va-t-elle également augmenter en 2024 ? La rédaction de CafeBagdad vous fait le point sur la question.

Retraite complémentaire de l’Agirc-Arrco : +1,6% dès ce mois de novembre 2024

C’est déjà confirmé ! Les pensions complémentaires de l’Agirc-Arrco augmentent de 1,6% depuis le 1ᵉʳ novembre dernier. 3/4 des retraités sont concernés. Mais ce n’est pas tant une aussi grande nouvelle comme le prétendent beaucoup de médias.

« Ça fera deux baguettes de plus », réagit au micro de TF1, une retraitée. « On va les prendre, qu’est-ce que je vous dis de plus ? On ne peut rien faire d’autre », commente un autre. On ne va pas manifester, parce qu’on n’a pas assez de poids, nous, les retraités ».

Cette hausse de l’Agirc-Arrco s’élève en moyenne à 8 euros supplémentaires par mois.

Retraite de base avec + 1,8% en 2025

Pour ce qui est de la retraite de base, la revalorisation attendue en 2025 est de l’ordre de 1,8%. Jusqu’à preuve du contraire, le gouvernement prévoit que la hausse en question n’aura lieu qu’en juillet prochain.

Une mesure loin de plaire à la CGT. D’ailleurs, elle n’hésite pas à réaffirmer « sa ferme opposition au gel des pensions des retraité·es pendant 6 mois ». La preuve : le syndicat lance une pétition avec les autres organisations syndicales.

« Après une réforme qui a volé 2 ans de vie, ils et elles ne peuvent pas encore être l’objet d’un tour de vis austéritaire », précise les organisations syndicales de retraité.es qui « exigent la revalorisation des pensions au 1ᵉʳ janvier 2025 ».

Avec en même temps, « le rattrapage des pertes subies depuis 2017″ ainsi que « la revalorisation des pensions indexées sur le salaire moyen ».

Pour « une retraite globale moyenne de 1512 euros, dont 814 euros du régime général« … L’augmentation s’élève à « un peu plus de 14 euros par mois ».

Augmentation du minimum vieillesse en 2025 pour 600 000 retraités

« Depuis la crise énergétique, l’augmentation des retraites a été supérieure à l’inflation pour préserver le pouvoir d’achat des retraités, rappelle l’économiste Anne-Sophie Alsif. Globalement, estime-t-elle, vous n’avez pas une perte de pouvoir d’achat ».

Les principaux intéressés ne risqueraient pas d’être du même avis que l’économiste.

Comme d’ores et déjà confirmé, « le minimum vieillesse sera revalorisé au 1ᵉʳ janvier de 1,8%, soit de l’ordre de 18 euros de plus par mois« . En tout, 600.000 retraités sont concernés.

La revalorisation des pensions des 14,6 millions de retraités du privé ainsi que des 3,7 millions de personnes de la fonction publique sera reportée au 1er juillet 2025, rapporte également nos confrères du Parisien.