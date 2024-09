Ces portions d’autoroutes peuvent vous coûter jusqu’à 68 euros d’amende ! De nombreux automobilistes n’en sont pas toujours informés ! Explications.

Un changement de taille sur nos routes…

Sur de nombreuses autoroutes dont l’A13 et l’A12, la vitesse maximale autorisée a été abaissée dans les deux sens de circulation.

Sur ces tronçons, « les véhicules doivent se limiter à 90 km/h au lieu des 110 km/h tolérés auparavant« , est-il indiqué dans les colonnes d’Actu 78.

Ce changement de taille a, rappelons-le, été instauré dans le cadre des Jeux « olympiques et paralympiques » de cet été.

Attention, vous vous exposez à une amende de 68 euros si vous conduisez sur ces autoroutes !

Si de nombreux automobilistes n’ont pas eu vent de cette nouvelle disposition, c’est parce que les autorités se sont montrées très discrètes contrairement au large communiqué sur la création et l’activation des voies réservées dites VROP. 185 km ont été concernés depuis mi-juillet.

Emprunter ces portions d’autoroute concernées par ce dispositif olympique expose les conducteurs mal informés à une amende de 68 euros, avec un retrait de 1 point sur le permis de conduire. « Les automobilistes ont été mis devant le fait accompli », glissent nos confrères.

Ce n’est toutefois pas faute d’indication. Dans les deux sens de circulation entre les tunnels de Fontenay-le-Fleury (Yvelines) et Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), par exemple, « les anciens panneaux ont été recouverts par du plastique et de nouveaux ont fait leur apparition« , rapporte le portail actu.fr.

Ces panneaux, qui indiquaient encore une vitesse maximale de 110 km/h avant le 15 juillet 2024, affichent désormais la nouvelle limitation à 90 km/h.

Fin des voies réservées ?

Mais bonne nouvelle, annonce Le Parisien dans ses colonnes, « les dernières voies olympiques encore en place ont été désactivées ».

Il est cependant précisé que les voies des autoroutes A1, A13 et du périphérique pourraient être reconverties en voies réservées au covoiturage, aux bus et aux taxis, et ce, « très prochainement ».

Cette interdiction qui arrive…

« Dans le cadre de « l’héritage des JOP », indique le quotidien francilien, pas moins de 57 km d’ex-voies olympiques devraient être à nouveau interdits à la circulation générale pour être réaffectées en « voies dédiées aux mobilités collectives » selon la terminologie du ministère des Transports ».

De quoi s’agit-il ? Ces voies désignent les files de circulation réservée aux transports en commun (bus, tram, métro), aux taxis et aux véhicules particuliers transportant au moins deux personnes à bord (covoiturage).

Actuellement, l’Hexagone ne dispose que d’une cinquantaine environ de kilomètres de voies de covoiturage, en région lyonnaise. On en trouve déjà aussi dans les villes de Grenoble, Lille et Strasbourg.