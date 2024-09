Non, il ne s’agit pas d’une surprise ! Ce jeudi, plusieurs Français vont être automatiquement prélevés sur leur compte bancaire. Les foyers concernés ont d’ores et déjà été prévenus sur leur avis d’imposition. On vous en dit plus dans les prochaines lignes de cet article.

Attention, votre compte bancaire va être ponctionné ce jeudi 26 septembre : découvrez pourquoi

Comme à l’accoutumée, la DGFiP réalise le prélèvement de l’impôt sur le revenu, mais ce, uniquement « si le montant qui a été prélevé à la source sur les revenus en 2023 n’a pas permis de couvrir l’intégralité de l’impôt », explique le ministère de l’Économie. Ce n’est donc qu’une régularisation de votre situation fiscale.

En gros, comment ça marche ? Si le montant à régler ne dépasse pas 300 euros, la totalité de la somme sera prélevée dès ce jeudi 26 septembre sur votre compte bancaire.

Si, par contre, le montant en question est supérieur à 300 euros, vous n’aurez qu’à payer le quart de la somme ce mois de septembre. Le paiement est en effet systématiquement étalé en quatre prélèvements.

Les autres prélèvements à venir.

Outre ce jeudi, votre compte bancaire va encore être débité du même montant les vendredi 25 octobre, lundi 25 novembre et vendredi 27 décembre.

Les Français qui ont « bénéficié en janvier 2024 d’une avance de réductions ou de crédits d’impôt trop importante » feront aussi l’objet de cette régularisation.

« Chaque prélèvement sera identifié sur votre relevé bancaire par son origine (direction générale des Finances publiques) ainsi que son libellé (solde impôt revenus 2023) », détaille Bercy.

Que faire en cas de difficultés financières ?

Si jamais, vous avez des difficultés financières à s’acquitter de la somme due et que l’échelonnement en quatre fois peut ne pas vous suffire. Vous pouvez toujours demander un délai de paiement supplémentaire au fisc.

Rendez-vous dans votre espace Particulier sur le site impots.gouv.fr. Sélectionner « Écrire à l’administration / J’ai un problème concernant le paiement de mon impôt / J’ai des difficultés pour payer« .

Mais sinon, vous pouvez directement vous tourner vers votre centre des finances publiques.

Ces justificatifs que vous devez avoir à l’avance

Ayez déjà à portée de main votre questionnaire 4805-AP-SD sur la situation financière, votre avis d’imposition, votre relevé d’identité bancaire (RIB) et tous documents en votre possession pouvant justifier vos difficultés (bulletins de salaire, factures de charges …).

Votre demande sera ensuite traitée au cas par cas. Si votre requête est validée par l’administration fiscale, vous pourrez voir le montant prélevé s’abaisser selon votre situation.