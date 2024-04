Peut-on fusionner plusieurs contrats d’assurance-vie en un seul ? Cette opération est-elle faisable et avantageuse ? Décryptage.

Opter pour plusieurs contrats d’assurance vie pour dynamiser son épargne.

De nombreuses personnes choisissent de souscrire à plusieurs contrats d’assurance vie. « Cette stratégie d’optimisation financière est pratiquée par plusieurs assurés », indique Ouest France.

Un contrat d’assurance vie peut être soit monosupport soit multisupport. Le premier profil de contrat s’adresse aux épargnants prudents recherchant la sécurité avant tout. Ils investissent l’intégralité des fonds versés dans un fonds en euros.

Ce type de fonds, garanti par l’assureur, protège des fluctuations du marché. La rentabilité, généralement modérée, est constante et prévisible.

En revanche, les contrats d’assurance-vie multisupport combinent un fonds en euros sécurisé avec des unités de compte (UC) plus dynamiques. Les UC, souvent investies dans des actions, des obligations ou des fonds immobiliers, permettent de prétendre à rendement plus élevé. Ce profil de contrat s’adresse aux épargnants plus audacieux prêts à assumer un certain niveau de risque pour maximiser leurs gains potentiels.

Assurance-vie : le regroupement de vos contrats en un seul, est-ce vraiment si avantageux ?

Depuis l’application de la loi Pacte en 2019, les détenteurs de plusieurs contrats d’assurance-vie ont désormais la possibilité de les regrouper en un seul contrat, sans perte d’avantages fiscaux !

Tous vos anciens contrats peuvent désormais être transférer vers un autre plus récent et intéressant. Cette option s’applique également à d’autres produits d’épargne comme le PEL, le PEA, le PER et même les Plans d’Épargne Salariaux. Notez toutefois que les livrets d’épargne réglementé (Livret A, LDDS, LEP) ne sont pas inclus dans ce dispositif.

Ce processus, qui peut être partiel ou total, s’applique à tous les types de contrats, y compris les monosupports.

Quelles conditions ?

Pour que votre transfert se déroule sans encombre, quelques conditions doivent être réunies :

Vous devez rester chez le même assureur. Autrement dit, le transfert doit s’effectuer au sein de la même compagnie d’assurance. En outre, vous devez

obtenir l’accord de votre assureur actuel pour lancer le transfert.

C’est une façon de simplifier la gestion de votre épargne et d’en optimiser les performances. Pour cela, contactez votre assureur actuel et exprimez votre souhait de regrouper vos contrats d’assurance-vie.

Assurez-vous que vos contrats répondent aux critères d’éligibilité, notamment en termes de dates d’ouverture et de caractéristiques des clientèles concernées.

Ce contrat doit être en cours de commercialisation par le même distributeur que le contrat d’origine.

Pour ne pas perdre vos avantages fiscaux, mieux vaut garder la même compagnie d’assurance, notamment pour les contrats de plus de 8 ans. En effet, le transfert vers un nouvel assureur peut entraîner une perte d’antériorité fiscale.

Que faire si l’on souhaite changer de banque ?

Si vous envisagez de changer de banque ou de distributeur (courtier, fintech, etc.) tout en regroupant vos contrats, le nouveau gestionnaire de votre contrat doit obligatoirement être partenaire de votre assureur actuel. Enfin, n’oubliez pas de prendre en compte les éventuels frais de transfert applicables.