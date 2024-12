Cette astuce qui permet de retirer l’argent sur votre contrat d’assurance-vie sans impôt. On vous explique les règles (à absolument connaître du bout des doigts) !

Ces contrats dont les intérêts sont exonérés d’impôts

Rappelons que les intérêts produits par les sommes placées sur des contrats d’assurance-vie datant d’avant le 1er janvier 1998 sont totalement exonérés d’impôt sur le revenu.

Si c’est le cas pour vous, vous n’aurez donc rien à débourser lorsque vous effectuez un rachat partiel.

Assurance-vie : cette somme que vous pouvez retirer sans devoir payer d’impôt

Si vous avez versé de l’argent sur votre contrat avant le 27 septembre 2017 et que vous attendez au moins 8 ans avant de retirer vos gains, vous ne paierez que 7,5% d’impôts sur la somme qui dépasse 4 600€ si vous êtes célibataire (9 200€ pour un couple).

Rassurez-vous : vous pouvez retirer plus d’argent que l’abattement de 4600€. En effet, sur le montant retiré, vos gains seuls sont soumis à l’impôt. Autrement dit, l’abattement ne s’applique pas sur le capital initial versé.

Supposons qu’au départ, votre contrat valait 10000€. 15 ans plus tard, vous détenez 25000€ dessus. La part des intérêts est donc de 15000€, ce qui correspond à 60% de la valeur totale de votre épargne.

Si vous envisagez un retrait de 5000€, la compagnie d’assurance va estimer la part des intérêts dans le montant récupéré.

60% de cette somme correspondent à des intérêts, soit donc 3000 €. C’est alors cette partie qui sera soumise à l’impôt. 5000 x 60% = 3000 euros d’intérêts taxables.

Vous n’aurez alors aucune imposition à payer (les prélèvements sociaux CSG, CRDS restent toutefois dûs).

« Entre 2 contrats de moins de 8 ans, l’un souscrit avant septembre 2017, l’autre après, mieux vaut privilégier la sortie du plus récent : les intérêts sont imposés à 12,8%. En revanche, si vous avez fait des versements sur les contrats antérieurs, en cas de sortie entre 4 et 8 ans, ils sont imposés à 15% », rappelle Florence Brau Billod, présidente de Patrimoine SA à Marseille.

Vous possédez plusieurs contrats d’assurance-vie ? Pour alléger votre fiscalité au maximum, il est recommandé de privilégier ceux qui ont le moins rapporté pour vos retraits.

Vous aurez ainsi moins d’intérêts dans la part qui sera retirée et par conséquent moins d’impôts à payer.

Pour comparer la performance de vos contrats, consultez vos relevés et calculez le rapport entre les intérêts et le capital initial.

Sur les assurances-vie de plus de 8 ans, scindez votre rachat sur 2 années civiles pour bénéficier des abattements annuels.

Si vous êtes titulaire d’un contrat de 320 000€ avec 80 000€ d’intérêts cumulés (25%) et que vous souhaitez faire un retrait 50 000€, la part de gains s’élèvera à 12 500€ (25%).

Pour échapper à l’impôt sur le montant qui excède 9 200€ (pour les personnes en couple), « ne retirez que 30 000€ en 2022 et 20000€ en 2023 »… Et votre impôt reviendra alors à zéro.

En appliquant ces règles sur votre assurance-vie, vous pourrez connaître précisément ce que vous pouvez retirer sans impôt.

Quelle option choisir lors de sa déclaration de revenus ?

En cas de rachat imposable, qu’est-ce qui est préférable entre prélèvement forfaitaire et l’imposition des intérêts pour votre déclaration de revenus.

La logique veut que vous optiez sur le second si votre tranche marginale est inférieure aux taux forfaitaires.

Néanmoins, « si vous êtes non imposable, déclarer vos revenus d’assurance-vie dans vos revenus peut vous rendre imposable et donc non éligible à certaines aides. Ou vous faire passer dans la tranche supérieure« , avertit Florence Brau Billod.

Si vous êtes à la limite d’une tranche d’imposition, il vaut mieux choisir le prélèvement forfaitaire.