Découvrez quel est le moment opportun pour renégocier votre assurance de crédit immobilier. On vous aide à y voir plus clair.

Un poste de dépense loin d’être négligeable…

L’assurance emprunteur, souvent le deuxième poste de dépense après les intérêts du prêt, peut représenter jusqu’à plus d’1/3 du coût total de votre crédit immobilier.

Fort heureusement, pour alléger cette charge, « plusieurs lois se sont succédées afin de faciliter le changement d’assurance emprunteur, à garanties égales », indique le site empruntis.com.

Assurance du crédit immobilier : A partir de quand faut-il la changer ?

Depuis 2022, la loi Lemoine a changé la donne, en favorisant un marché de l’assurance emprunteur plus juste et plus transparent. Aussi, si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de souscrire une assurance de prêt immobilier différente de celle proposée par la banque.

Grâce à la loi Lemoine de 2022, vous êtes libre de « changer de contrat d’assurance quand vous le souhaitez tout au long de votre crédit ».

« Une fois votre demande de résiliation envoyée, votre banque dispose de 10 jours ouvrés pour modifier votre contrat de prêt ou vous indiquez les motifs de refus, le cas échéant« , explique empruntis.com.

Pourquoi opter pour un autre assureur ?

Pensez-y car cette décision pourrait faire baisser le coût de votre assurance. « Comparer les offres d’assurance prêt immobilier en fonction des garanties et des tarifs annoncés« , recommande l’expert crédits et assurances.

Le choix de l’assurance emprunteur ne se résume pas à une simple comparaison du coût et du taux.

Il faut également comprendre les nuances de l’assurance groupe, d’évaluer vos besoins et garanties, de prendre en compte votre profil d’emprunteur et de faire jouer la concurrence pour trouver la solution la plus adaptée à votre budget.

La fiche standardisée d’information vous informe de « tous les éléments ( garanties d’assurance emprunteur et seuil minimal imposé pour chacune d’elles ; modalités de prise en charge avec délais de franchise et de carence et détail des exclusions d’assurance ; coût mensuel et le coût total de l’assurance et le TAEA) pour réaliser une comparaison entre l’offre de votre banque et les assurances de prêt du marché« .

Conseils pratiques…

Vous pouvez donc résilier votre contrat d’assurance emprunteur à tout moment, même en cours d’année. Si besoin est, faites appel aux services d’un courtier en assurance de crédit immobilier.

En contrepartie de ce service payant,le courtier sélectionnera à votre place, les meilleures offres en fonction de vos objectifs. Optimiser vos recherches en recourant à un comparateur en ligne.