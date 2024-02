1.262 sites proposant des produits financiers sans qu’ils n’en soient autorisés — sont depuis l’année dernière — inscrit la «liste noire» de l’ACPR, le gendarme français des services financiers.

Arnaques aux crédits et livrets d’épargne : des dizaines de milliers d’euros envolés, mode opératoire des escrocs

Après quelques mots clefs tapés via votre moteur de recherche, une bannière publicitaire ou un lien sponsorisé s’affiche automatiquement sur l’écran de votre PC ou de votre Smartphone.

Le message vante le taux de rendement garanti de 7,5 % net par an d’un nouveau livret européen. Vous remplissez aussitôt un formulaire d’information sans vous douter que vous commettez une erreur qui pourrait peut-être vous coûter des dizaines de milliers d’euros.

Comme relayé par l’expert financier Le Revenu, la « quasi-totalité » de ces escroqueries « concerne de faux crédits ou livrets d’épargne ».

Pour plus de la moitié d’entre elles, soit « 53% d’entre elles, ces offres usurpent l’identité d’un établissement ou d’un intermédiaire financier dûment autorisé à commercialiser de tels produits », souligne le communiqué de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

« Un dossier à 1 million d’euros ».

Les arnaques aux livrets et aux crédits prennent de plus en plus d’ampleur causant ces dernières années, des pertes estimées jusqu’à 93 000 € en moyenne par victime pour les livrets d’épargne.

Parmi les dossiers reçus par l’ACPR en 2023, révèle un porte-parole auprès de l’AFP, il y avait même « un dossier à 1 million d’euros ».

En ce qui concerne les faux crédits signalés, la perte s’élève à 13.000 € en moyenne. Pour certains dossiers datant de l’an dernier, le préjudice peut aller jusqu’à 60.000 €. Selon toujours l’ACPR, les victimes « appartenaient à toutes les catégories socioprofessionnelles ».

« Une cible potentielle de victimes très large »

Au vu de ces chiffres, la vigilance est de mise. Les escrocs n’hésitent en effet pas de « promettre des taux d’intérêt pour des placements bien supérieurs à l’inflation ou au LEP. Ou au contraire, des crédits à des taux alléchants, qu’aucune banque ne propose plus… », explique le journal Les Echos.

Si les aigrefins connaissent autant de succès c’est parce qu’ils « ont une cible potentielle de victimes très large ». Pas surprenant quand on sait que « les livrets d’épargne et les crédits sont des produits financiers du quotidien », précise l’ACPR. Ces deniers étant des placements rémunérateurs et sans risque. Sans compter la disponibilité des fonds à tout moment.

« Les faux contrats en financement participatif » se multiplient de plus en plus

Attention, « les solutions d’investissements mirifiques, alliant sécurité et super-rendement » n’existent pas. « Ne vous faites pas piéger », alerte le journal Le Figaro. Ces malfaiteurs sont souvent « extrêmement bien organisés ».

Par ailleurs, L’ACPR tire la sonnette d’alarme sur « la multiplication de faux contrats en financement participatif proposant d’investir dans des projets portant sur les énergies renouvelables, les EHPAD, des chambres en résidence étudiante ou encore dans des parkings équipés de bornes de recharge électrique ».