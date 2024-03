Arnaque au crédit immobilier : comment ne pas tomber dans le piège ?-©

Attention à la recrudescence de l’arnaque au crédit immobilier, découvrez les bons réflexes à avoir pour ne pas tomber dans le piège. La rédaction de CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes qui suivent…

publicité

L’un des plus gros courtiers tire la sonnette d’alarme.

Cette escroquerie prend de plus en plus d’ampleur au point que l’un des plus gros courtiers, Meilleurtaux, a jugé nécessaire d’alerter le ministre de l’Economie et des Finances, Bruno Le Maire, ainsi qu’à la secrétaire générale de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (APCR), Nathalie Aufauvre, sur l’envolée des arnaques au crédit immobilier.

Comme relayé par le magazine Challenges, le courtier appelle à mettre en place « de nouveaux outils de protection des consommateurs« . Cette escroquerie au crédit immobilier coûte cher aux ménages français.

Plus d’1 milliard d’euros de préjudice

Selon les estimations de Meilleurtaux, ce fléau compte à son actif, plus d’un milliard d’euros de préjudice depuis son apparition. Ce sont des dizaines de milliers de foyers qui tombent chaque année dans le piège de l’arnaque.

publicité

Les escrocs se prennent pour de véritables courtiers immobiliers pour tromper leurs victimes. Leurs stratagèmes sont de plus en plus sophistiqués et il est important de savoir les identifier pour ne pas tomber dans leurs filets.

Méfiez-vous des sites web dont l’adresse ressemble étrangement à celle d’un courtier connu. Vérifiez toujours l’orthographe et la présence de caractères suspects. Des noms de sociétés fantaisistes ou inconnus doivent vous alerter. N’hésitez pas à effectuer des recherches sur internet pour vérifier l’existence du courtier.

Si un courtier vous contacte via les réseaux sociaux, soyez prudents. Vérifiez l’authenticité de son profil et comparez-le avec le site web officiel de l’entreprise. Les arnaqueurs peuvent aussi

utiliser une adresse mail très proche de celle du courtier.

Comme dans le cas du spoofing, des escrocs peuvent se faire passer pour des courtiers par téléphone et vous demander des informations ou des documents personnels. Ne fournissez jamais de telles informations par téléphone et exigez toujours un contact par écrit.

«Jamais un courtier ne vous demandera de verser des frais avant que les sommes empruntées ne soient versées sur votre compte ! »

«Jamais un courtier ne vous demandera de verser des frais ou honoraires avant que les sommes empruntées ne soient versées sur votre compte ! Cette pratique est formellement interdite par le Code monétaire et financier qui régit notre profession», avertit d’emblée Christelle Molin-Mabille, déléguée générale de la Chambre nationale des conseils experts financiers, une des 6 associations professionnelles de courtiers.

Avec un taux moyen tournant autour de 4% en mars, il est quasiment impossible de trouver une banque qui vous proposera une offre alléchante à 2% par exemple. Renseignez-vous sur les conditions actuelles du marché.

Pour vous protéger des faux courtiers, un geste simple peut faire toute la différence : vérifiez le numéro d’immatriculation ORIAS de votre interlocuteur. Ce numéro, obligatoire pour tout professionnel du secteur bancaire, financier et de l’assurance, est un identifiant unique composé de 8 chiffres.

Il doit figurer de manière visible sur tous les supports officiels du courtier : contrats signés, mentions légales, site web, etc.

L’absence de numéro ORIAS est un signe flagrant d’arnaque. Ne poursuivez aucune démarche avec un individu qui ne peut justifier de son immatriculation.

Sa présence ne garantit pas à lui seul la légitimité du courtier. Des vérifications complémentaires peuvent s’avérer nécessaires. Vous pouvez vérifier l’authenticité du numéro ORIAS sur le site officiel de l’Orias : https://www.orias.fr/.