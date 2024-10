Combien touchent en moyenne les 5,8 millions de Français qui perçoivent mensuellement une aide au logement ? Décryptage.

Qu’est-ce que les aides au logement de la Caf ?

« Les aides au logement vous aident à payer le loyer de votre résidence principale si vos ressources sont modestes », précise le site de la Caf.

« Vous devez occuper un logement décent avec un confort minimum et conforme aux normes de santé et de sécurité » dont la superficie est « au moins égale à 9 m2 pour une personne seule ; 16 m2 pour deux personnes (+ 9 m2 par personnes supplémentaire) et 70 m2 pour huit personnes ou plus ».

Ces aides au logement sont au nombre de trois (outre l’APL, il y a l’ALF et l’ALS). Elles sont « non cumulables » entre eux et sont attribuées en fonction de l’ordre de priorité.

Qui y ont droit ?

Comme souligné sur Caf.fr, l’aide personnalisée au logement s’adresse particulièrement aux « locataires d’un logement neuf ou ancien qui a fait l’objet d’une convention entre le propriétaire et l’État fixant l’évolution du loyer, la durée du bail, les conditions d’entretien, les normes de confort, … ».

L’allocation de logement familial est, quant à elle, « destinée aux personnes qui ne peuvent pas bénéficier de l’APL et qui sont mariées » durant au « moins de 5 ans ou ont des enfants (nés ou à naître) ou une personne à charge ».

Et pour terminer, il y a l’allocation de logement social qui « s’adresse aux locataires qui ne peuvent bénéficier ni de l’APL ni de l’ALF« .

APL : voici combien les bénéficiaires touchent, en moyenne, chaque mois

Connaissez-vous vraiment combien gagnent les bénéficiaires de ces aides au logement ? Et vous ? Touchez-vous plus ou moins que la moyenne ?

Le dernier rapport « du compte du logement en 2023 » publié par le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires révèle le montant moyen que perçoivent tous les mois chaque allocataire, en fonction de l’aide qu’il touche.

Les personnes qui bénéficient l’Aide personnalisée au logement gagnent 216 euros en 2023, ce qui est bien loin de la moyenne en 2016 (251 euros). Ceux qui touchent l’Allocation de logement familial peuvent prétendre à un montant moyen de 319 euros par mois.

Les bénéficiaires de l’Allocation de logement social ont, quant à eux, droit à 200 euros mensuels.

Une revalorisation de 3,26% depuis octobre

En tout, ces trois aides au logement nécessitaient une enveloppe de 15,6 milliards d’euros en 2023.

L’ensemble de ces aides ont fait l’objet d’une revalorisation à hauteur de 3,26% en moyenne, au 1er octobre. Cette hausse commencera à être « perceptible qu’en novembre », à partir du 5 novembre, date habituelle du versement des prestations sociales de la Caf.