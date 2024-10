Améliorer son diagnostic de performance énergétique sans devoir débourser une fortune reste encore possible grâce à ces astuces. On vous aide à y voir plus clair.

DPE désormais un document juridique

Le DPE est aujourd’hui un incontournable pour tout propriétaire qui « souhaite vendre ou louer un bien immobilier ».

Comme souligné sur le site du Ministère de l’Économie, cet outil de mesure obligatoire créé en 2006 « sert à renseigner sur la performance énergétique d’un logement ou d’un bâtiment », en évaluant en même temps « sa consommation d’énergie et son impact en termes d’émission de gaz à effet de serre ».

L’objectif du diagnostic de performance énergétique vise à « lutter contre les logements et immeubles énergivores (appelés également passoires thermiques) et/ou polluants ».

Considéré actuellement comme étant un document juridique, le DPE permet ainsi à l’acheteur ou au locataire « de se retourner contre le vendeur ou le propriétaire du bien, voire contre l’agence immobilière ou le diagnostiqueur en cas d’éventuels problèmes ». De quoi en dire long sur son importance.

Il doit par ailleurs « être annexé au compromis de vente ou au bail de location« . Il faut aussi que sa date soit valide. Certains d’entre eux vont d’ailleurs très bientôt arriver à expiration.

Un prix non réglementé

Le DPE a un coût, notamment si les travaux à effectuer sont de grande ampleur.

« Le tarif n’est pas réglementé, peut-on lire sur economie.gouv.fr. Les coûts pratiqués varient surtout en fonction de la surface de l’habitation, de sa localisation, du système de chauffage et, bien entendu, du professionnel qui établit le diagnostic », est-il énuméré.

Améliorez votre DPE sans vider votre compte en banque grâce à ces astuces

Mais saviez-vous qu’il reste tout de même possible d’améliorer le DPE de votre logement sans dépenser une fortune ? Des astuces vous permettent d’y parvenir gratuitement, ou du moins à faible coût.

Depuis juillet dernier, le calcul du DPE pour les logements de moins de 40m2 évolue.

De ce fait, si vous détenez un bien respectant cette caractéristique, et dont le dernier diagnostic de performance énergétique DPE a été réalisé entre le mois de juillet 2021 et le mois de juin 2024, vous pourriez bénéficier d’un meilleur classement de votre bien, et ce, sans frais.

Pour le savoir, faites « une simulation de votre nouvelle étiquette en saisissant le numéro à 13 caractères de votre DPE dans l’espace « Trouver un DPE ou un AUDIT » sur le site de l’Observatoire DPE-Audit de l’Ademe.

En outre, pensez à donner le maximum de renseignements et de justificatifs sur la chaudière ou la VMC au diagnostiqueur. Cela augmentera votre opportunité de gagner une classe.

N’oubliez pas non plus les aides financières qui existent. Pour faire remplacer votre chauffe-eau avec un modèle plus récent et plus performant, il y a des coups de pouce prévus à cet effet, si celui permet des économies d’électricité entre 8 et 10 %.

Idem si vous souhaitez changer vos anciens radiateurs par des équipements plus performants. Informez-vous auprès de votre mairie sur le dispositif MaPrime Rénov’, Certificats d’Économie d’Énergie (CEE) ou encore la TVA à 5,5 %. Gare aux arnaques !