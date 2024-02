Avis aux amateurs de bonnes affaires : Une vente éphémère inédite de colis perdus débarque dans ce département ! A ne pas manquer ! Son contenu pourrait réserver de belles surprises. La rédaction de cafebabel.fr vous donne toutes les informations dans les prochaines lignes de notre nouvel article.

Alerte bon plan : une vente éphémère de colis mystères à ne pas manquer dans ce département

La vente de « colis mystères » séduit de plus en plus de personnes ! Et cela tombe bien parce qu’une vente éphémère de ce genre se tiendra ce vendredi 16 jusqu’au samedi 17 février 2024 au centre commercial Villevert de Senlis (en face de l’enseigne de grande distribution Intermarché), dans l’Oise, dès 9h30. Pas de panique, vous êtes encore dans les temps.

« Ce sont des colis des plateforme de e-commerce qui n’ont pas été livrés pour manque d’information, il n’y avait personne à l’adresse indiquée », souligne l’organisatrice de la vente.

« On peut trouver de tout, des smartphones, de l’high tech… »

« On les vend à 3 euros les 100 grammes », indique cette commerçante, qui a d’ailleurs prévu « un gros stock pour sa première vente dans l’Oise », allant des articles plus petits aux plus imposants.

Pour les plus chanceux, « on peut trouver de tout, des smartphones, de l’high tech… », poursuit-elle. Lors de ces ventes concept, les clients choisissent eux-mêmes les colis qu’ils veulent acheter.

Chacun peut les inspecter selon ses critères pour dénicher la bonne affaire qui peut se cacher parmi ces paquets non réclamés.

Mais attention, les bonnes affaires ne sont pas toujours au rendez-vous !

Mais attention, vous pourrez tout aussi bien tomber sur des produits moins intéressants. Lille Actu en a fait l’expérience. Pour 4€90, soit 350 grammes, raconte nos confrères sur le portail, ils ont sélectionné trois petits colis.

« Après la brève montée d’adrénaline, c’est la déception : deux tubes de fond de teint d’une marque inconnue« , témoignent-ils après ouverture du premier colis. « Le deuxième ? Une fausse pince à cheveux Prada. Le 3ème paquet contenait deux paires de lunettes pour la lecture ».

« Des montres connectées, des tablettes, de la maroquinerie et des choses aussi surprenantes les unes que les autres »

Mais ces colis perdus peuvent tout aussi bien contenir « des montres connectées, des tablettes, des téléphones portables, de la maroquinerie, des jouets, des denrées alimentaires, des goodies, des vêtements et des choses aussi surprenantes les unes que les autres », relaie actu.fr.

Il est donc possible de tomber sur des pépites comme sur des contrefaçons. Qui ne risque rien n’a rien !