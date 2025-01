Mauvaise nouvelle concernant ces aides à l’achat d’un vélo : il ne vous reste que quelques semaines pour lancer votre demande (la fin est proche) ! Comme l’a annoncé L’Alliance pour le vélo, l’État va supprimer ce coup de pouce autant pour les particuliers que pour les professionnels. Voici ce qu’il vous reste donc à faire avant qu’il ne soit trop tard pour vous !

Aides à l’achat de vélo : faites votre demande ! La fin est proche (jusqu’au…)

Ces aides de l’État qui permettent d’acheter un vélo à prix réduit prendront fin le 14 février 2025. Une mesure déjà officialisée par un décret paru le 29 novembre 2024.

« Ce décret vient à nouveau détricoter une politique publique menée avec succès depuis plusieurs années, avec des effets réels sur le pouvoir d’achat des Français, la santé publique, l’économie dans les territoires et la décarbonation des mobilités », déplore l’Alliance pour le vélo.

Mettre fin à ces aides à l’achat de vélo, « cela va complètement à contre-sens de ce que font les autres pays en Europe, mais aussi de ce qui se passe en France depuis sept ans, avec la mise en place du premier Plan national vélo en 2018 », réagit auprès RMC Conso, Virgile Caillet, directeur général de l’Union Sport et Cycle.

Ces grands perdants de cette nouvelle mesure impopulaire

« On met un coup dans une dynamique qui était bien enclenchée et qui avait trouvé son public. D’autant plus que les aides ciblaient les ménages les plus précaires et que l’offre de vélos était adaptée et avantageuse pour les personnes en situation de handicap », estime à RMC Conso, Thibault Quere, directeur et porte-parole de la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB).

Si donc, vous figurez parmi les Français qui souhaitent profiter de ces aides, vous avez jusqu’au 14 février 2025 pour déposer votre demande en ligne.

« Un changement de positionnement à 100 % »

« On a réellement eu l’impression que ce plan s’était inscrit durablement », regrette Virgile Caillet.

« Un changement de positionnement à 100 %, abonde Florence Gall, déléguée générale de France Vélo. Sur d’autres politiques, il y a du moins 20, moins 30 % annoncés. Nous, on fait moins 100 %, pratiquement sur l’ensemble des politiques ».

La suppression de ce bonus vélo risque d’engendrer d’« inévitables conséquences sur la filière économique du vélo », analyse Thibault Quere.

Cette mesure affectera particulièrement les ménages « modestes (revenu fiscal par part inférieur à 15 400 euros) et, sans conditions de ressources, aux personnes en situation de handicap, et aux employeurs », précise le site de l’association UFC-Que Choisir. La fin des aides à l’achat de vélo étant proche, faites votre demande maintenant !