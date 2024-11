Revalorisation de la retraite complémentaire Agirc-Arrco depuis ce mois de novembre, calculez votre nouvelle pension. Plus de détails dans nos prochaines lignes.

Agirc-Arrco : votre retraite complémentaire a augmenté ce mois de novembre ! Découvrez de combien

En plus de leur pension de base versée par la Sécurité sociale, les salariés du secteur privé touchent également une pension complémentaire durant leur retraite.

Pour rappel, « les retraites complémentaires du privé ont été revalorisées à compter du 1er novembre 2024».

Comme précisé sur le site du Service Public, le conseil d’administration de l’Agirc-Arrco a décidé d’augmenter la pension de retraite complémentaire de 1,6 % depuis le début de ce mois, « soit 0,2 point en dessous de l’inflation à 1,8 % ».

« Le coût en année pleine de cette augmentation est de 1,6 milliard d’euros, soit 24 milliards sur 15 ans entièrement financés par le régime », Souligne l’Agirc-Arrco.

Mais une chose est sûre, cette hausse est bien en deçà des revalorisations antérieures « de 5,12 % en 2022 et de 4,9 % en 2023« . 13,5 millions de retraités dépendants de l’Agirc-Arrco sont concernés.

« On va les prendre. On ne peut rien faire d’autre »

Ces personnes ont vu leur montant plus élevé sur leur pension depuis le 4 novembre dernier… Mais pas de quoi changer grand-chose puisque pour une pension de 500 euros, l’augmentation perçue par l’assuré n’est que de 8 euros environ.

Pour une pension complémentaire de 800 euros, indique à l’AFP une source proche du conseil d’administration de ce régime géré par le patronat et les syndicats., la revalorisation mensuelle ne sera que de 13 euros en moyenne.

« On va les prendre, qu’est-ce que je vous dis de plus ? On ne peut rien faire d’autre, assure un retraité auprès de tf1info. On ne va pas manifester, parce qu’on n’a pas assez de poids, nous, les retraités ».

« Ça fera deux baguettes de plus », témoigne une autre retraitée.

Faites votre simulation sur le site de l’Agirc-Arrco

Sachez qu’il est possible d’effectuer « une estimation du montant de votre pension de retraite complémentaire sur le site internet de l’Agirc-Arrco dans votre espace personnel. », recommande le site officiel de l’administration française.

Le report de revalorisation de la retraite de base à juillet 2025 annulé

Finalement, il n’y aura pas de gel des retraites de base en janvier 2025. La revalorisation des pensions se fera comme à l’accoutumée en début d’année.

« Au 1er janvier, l’ensemble des retraites sera revalorisé à hauteur de… 0,9%, c’est-à-dire la moitié de l’inflation », annonçait toutefois, ce mardi 12 novembre 2024, Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget et des Comptes publics, sur le plateau des 4 vérités sur France 2.