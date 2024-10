Agirc-Arrco : voici quand aura lieu la prochaine augmentation des pensions des ex-salariés du privé et à combien s’élèvera-t-elle

Quel montant supplémentaire pour votre retraite complémentaire Agirc-Arrco en 2024 ? On connaît déjà la date et le niveau de hausse attendu. La rédaction de CafeBagdad vous aide à y voir plus clair dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

13,5 millions d’anciens salariés du secteur privé concernés par cette nouvelle hausse à venir

Une chose est sûre, la revalorisation des pensions des assurés de l’Agirc-Arrco devrait s’avérer moins importante que l’an dernier. Il n’y a rien de surprenant compte tenu du ralentissement de l’inflation.

Une nouvelle qui ne risquerait pas de faire plaisir aux 13,5 millions d’anciens salariés du secteur privé qui attendent avec impatience la hausse de leur retraite complémentaire, qui survient tous les ans, au 1er novembre.

Sa valeur, rappelle le quotidien régional Ouest-France, varie chaque année.

publicité

Les hausses de ces dernières années

Pour vous donner un ordre d’idée des hausses appliquées au cours de ces dernières années, voici un petit aperçu : en 2021, la revalorisation n’a été que de 1%, soit particulièrement faible. En 2022, la hausse a atteint + 5,12 % « et s’était maintenue en 2023 (+ 4,9 %)« .

Et malheureusement, les retraités concernés ne pourront pas prétendre à un même niveau de hausse cette année.

À quoi s’attendre réellement ?

Jusqu’à preuve du contraire, il est stipulé que « la revalorisation annuelle sera liée au taux d’inflation, diminué d’un facteur de soutenabilité de 0,40 point » pour la période 2024-2026.

Autrement dit, l’augmentation sera inférieure à l’inflation, dans la limite de 0,4 point.

Outre l’accord national interprofessionnel signé par le patronat et les syndicats, qui gèrent l’Agirc-Arrco, cette revalorisation, prévue en novembre, repose aussi sur les données de l’inflation hors tabac.

« Celle-ci atteignait 2,2 % sur un an en juillet, puis 1,7 % en août« , peut-on lire dans les colonnes d’Ouest France. Pour septembre, les experts tablent « pour une inflation à 1,9 %« .

Mais comme souligné, les partenaires sociaux indiquent vouloir « prendre leur décision en toute connaissance de cause« .

Agirc-Arrco : voici quand aura lieu la prochaine augmentation des pensions des ex-salariés du privé et à combien s’élèvera-t-elle

Pour cela, ils ont décidé d’attendre les résultats de l’inflation pour septembre avant de se fixer sur le montant de la revalorisation. Les chiffres seront connus d’ici au 15 octobre prochain. On en saura davantage à cette échéance.

Si le chiffre de 1,9 % d’inflation hors tabac est retenu, on peut déduire que « l’augmentation pourra être inférieure à 1,5 %« .

D’après Démarches Administratives, cela signifierait une hausse mensuelle de 7,74 euros pour une pension moyenne, soit 516 €.

Il est toutefois possible que les syndicats réussissent à convaincre le patronat de ne pas appliquer la règle du facteur de soutenabilité de 0,4 point. Qui sait ?