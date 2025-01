L’allocation aux adultes handicapés (AAH) assure un revenu minimal aux personnes en situation de handicap et à faibles ressources afin de les aider à faire face aux dépenses du quotidien. Quels sont les nouveaux montants à retenir pour 2025 et les conditions pour toucher cette aide. On vous aide à y voir plus clair dans nos prochaines lignes.

Qui a droit à l’allocation aux adultes handicapés en 2025 ?

Pour y avoir droit, « vous devez avoir au moins 20 ans(…) ou 16 ans si vous n’êtes plus considéré à la charge de vos parents pour le bénéfice des prestations familiales », précise le site du Service Public. « C’est le cas, par exemple, si vous avez quitté le domicile familial ».

Pour percevoir l’AAH, vous devez aussi respecter les critères d’incapacité. Ce taux d’incapacité déterminé par la Commission des droits pour l’autonomie des personnes handicapées « doit être d’au minimum 80 % ».

« Si vous avez une restriction substantielle et durable d’accès à un emploi », vous y êtes éligible à partir d’un « taux entre 50 % à 79 % ». C’est le cas si le demandeur rencontre « des difficultés importantes d’accès à un emploi qui ne peuvent pas être compensées par des mesures d’aménagement spécifique comme un poste de travail adapté ».

La restriction est dite « durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à partir du dépôt de la demande d’AAH », définit le site officiel de l’administration française.

AAH : les nouveaux montants et les conditions pour le toucher en 2025

L’AAH est également attribuée sous condition de ressources. « Les ressources prises en compte sont celles figurant à la ligne Revenu net catégoriel de votre avis d’imposition de 2023 (pour une demande d’AAH faite en 2025) », peut-on y lire.

Après avoir abordé les conditions pour le toucher en 2025, voyons maintenant les nouveaux montants de l’AAH. Avant la revalorisation prévue en avril 2025, le montant de l’AAH reste à 1 016,05 euros par mois au maximum « mais peut être abaissé selon les ressources du bénéficiaire », précise le site spécialisé aide-sociale.fr.

L’ allocation aux adultes handicapés passera à 1 035,53 euros par mois à compter du versement du mois de mai ( au titre des allocations du mois d’avril 2025). Ce montant dépend par ailleurs des ressources déclarées chaque trimestre.

Quel montant d’AAH si vous percevez déjà une pension ?

Si vous touchez déjà une pension (invalidité, retraite), le montant de l’AAH sera égal à la différence entre la moyenne mensuelle de vos autres ressources ainsi que les 1 016,05 euros de l’AAH. Le montant de cette allocation complétera vos pensions jusqu’à 1 016,05 euros.