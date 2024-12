Vous percevez la Prime de Noël cette année ? Attention, la date de versement a changé ! Voici toutes les informations à connaître à ce sujet. On vous aide à y voir plus clair.

À quand déjà le versement de la Prime de Noël en 2024 ? Les détails

À l’approche des fêtes, plus de 2 millions de familles parmi les plus précaires ont droit à cette aide exceptionnelle de fin d’année versée chaque année par la CAF, la MSA et France Travail depuis 1998.

Il y a du changement dans la date de versement de la Prime de Noël 2024. Si celle-ci avait déjà été établie pour le 13 décembre prochain… Ce ne sera plus le cas comme récemment annoncé par le gouvernement.

Les bénéficiaires des minima sociaux éligibles à la Prime de Noël devront patienter jusqu’au 17 décembre pour recevoir cette aide exceptionnelle non imposable. Pour rappel, une seule Prime est autorisée par foyer.

Qui vont toucher la Prime de Noël 2024 ?

« Tous les bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA), de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), de la prime forfaitaire pour reprise d’activité et de l’allocation équivalent retraite (AER) en bénéficieront », confirme dans un communiqué commun, les ministères des Solidarités, de l’Autonomie et de l’Égalité entre les femmes et les hommes, celui du Travail et de l’Emploi et leur homologue chargé du Budget et des Comptes publics.

« Elle sera versée automatiquement le 17 décembre 2024, la semaine précédant les fêtes de Noël ».

La prime de Noël versée par la Caf profite à deux catégories de personnes, à savoir les « bénéficiaires du RSA socle et de la prime d’activité (si les ressources du foyer n’excèdent pas le montant du RSA socle selon la composition de la famille) et les bénéficiaires de l’Allocation de solidarité spécifique (ASS), à taux majoré ou non ».

Qui peut bénéficier de la Prime versée par France Travail ?

La prime de Noël octroyée par France Travail s’adresse aux personnes bénéficiaires de l’Aide à la création d’entreprise (ACCRE) que si vous étiez à l’ASS avant.

Il en va de même aux bénéficiaires d’une rémunération de formation versée par France Travail si celle-ci fait suite à un versement d’ASS, aux personnes qui touchent l’Allocation équivalent retraite (AER), la prime forfaitaire pour reprise d’activité ou encore la Prime transitoire de solidarité.

Ces personnes non éligibles à cette aide exceptionnelle

Comme toujours, les personnes qui perçoivent l’Allocation de retour à l’emploi (l’ARE), l’Allocation adulte handicapé (l’AAH), le minimum vieillesse ou encore la Prime d’activité (excepté le cas évoqué plus haut) n’y ont pas droit.

Certaines sociétés peuvent également accorder une prime à leurs employés.