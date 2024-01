Voici les 8 carrières dans la Fonction Publique à explorer pour les personnes titulaires d’un BEP, CAP ou Brevet. On vous aide à y voir plus clair.

8 carrières professionnelles dans la Fonction Publique avec un niveau BEP, CAP ou Brevet

Conducteur Ambulancier

Le conducteur ambulancier se veut à la fois comme étant un auxiliaire sanitaire et un transporteur spécialisé. Il assure le transport ainsi que les soins des patients. Mais aussi la conduite d’ambulances et la coordination des activités des unités mobiles d’urgence et de réanimation.

Il doit maîtriser l’utilisation d’appareils d’assistance médicale et transmettre des informations vitales sur les patients aux médecins à l’arrivée à l’hôpital.

Bien que le salaire de départ soit au SMIC, avec l’expérience, un conducteur ambulancier peut atteindre jusqu’à 2 000 € par mois. Ceux qui travaillent en tant qu’indépendants peuvent gagner davantage, mais doivent être prêts à financer leur propre véhicule, coûtant entre 30 000 et 80 000 €.

Auxiliaire de Puériculture

L’Auxiliaire de Puériculture exerce dans les établissements territoriaux comme les mairies et conseils régionaux. Accessible avec un BEP/CAP/Brevet via le concours d’auxiliaire de puériculture, ce professionnel peut occuper divers postes en fonction publique, notamment assistant d’accueil petite enfance, agent de crèche, aide éducateur, ou encore assistante maternelle non permanente.

Ses missions incluent l’élaboration du projet de vie de l’établissement, son suivi, la prise en charge de l’enfant, la distribution des soins quotidiens, et la participation aux activités d’éveil.

Les Auxiliaires de Puériculture peuvent également travailler dans la fonction publique hospitalière, notamment dans les établissements de soins pédiatriques.

Les qualités essentielles pour ce métier sont la patience, l’attention, et le souci du bien-être des autres. Le salaire brut mensuel varie de 1 495 € en début de carrière à environ 2 139 € en fin de carrière.

Adjoint Administratif:

Pour devenir adjoint administratif, il faut réussir le concours d’Adjoint Administratif Territorial, ouvrant la voie aux postes suivantes : assistant administratif, assistant de direction, assistant RH, chargé d’accueil, secrétaire de Mairie, ou assistant de bibliothèque.

Compétences recommandées : comptabilité, informatique, et bureautique. Ses missions incluent l’accueil, le classement, la comptabilité, la gestion de planning, le standard téléphonique, la saisie informatique, la préparation de dossiers, la recherche documentaire, et la gestion d’appels d’offres.

Il peut exercer dans tous les services publics et son salaire de débutant commence à environ 1 300 € et atteignant 1 900 € en fin de carrière, souvent accompagné de primes.

Adjoint d’Animation:

Recruté par les collectivités territoriales, l‘adjoint d’animation peut occuper des postes de responsable de centres de loisirs, animateur de loisirs, animateur éducatif-accompagnement périscolaire, ou responsable de structures d’accueil d’enfants et de jeunes.

Les conditions d’accès à cette profession incluent la nationalité française, des droits civiques, un casier judiciaire sans contre-indications, une position régulière au regard du service national, et des aptitudes physiques requises. Le salaire brut mensuel débute autour de 1 472 € et atteint environ 1 745 € en fin de carrière.

Aide Soignant Civil du Service de Santé des Armées

Engagé par le ministère de la Défense, ce profil est accessible par voie de concours avec entretien oral. L’aide Soignant Civil du Service de Santé des Armées assure les soins d’entretien, la prise en charge ainsi que le suivi de l’hygiène et du confort des patients.

Il peut gagner environ 1 400 € net en début de carrière. Sa rémunération peut grimper jusqu’à 1 700 € net en fin de carrière.

Surveillant de l’Administration Pénitentiaire

Employé par le ministère de la Justice, le surveillant de l’administration pénitentiaire a pour rôle de maintenir l’ordre et participer à la sortie et à la réinsertion des détenus. Il veille par ailleurs à la prévention de la récidive.

Il doit être capable de faire preuve d’autorité et de discipline et avoir des bonnes conditions physiques.

Un élève surveillant peut toucher 1 449 € net par mois alors qu’un surveillant peut prétendre à 1 486 € en début de carrière. Ce salaire monte parfois jusqu’à 2 477 € en fin de carrière pour un major pénitentiaire.

Sapeur-pompier Professionnel

Le sapeur-pompier s’occupe de la prévention, la protection ainsi que de la lutte contre l’incendie. Il en va de même pour le secours d’urgence et l’évacuation des personnes victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes.

Un sapeur-pompier devra se montrer prêt à intervenir 24h ou 48h d’affilée. Il faut avoir une excellente condition physique et ne pas avoir peur du risque.

Leurs salaires varient selon leur grade. Un sapeur-pompier peut prétendre entre 1 522 € et 3 800 € brut par mois. A cela s’ajoutent des indemnités pour les heures supplémentaires ou encore des primes de qualification.

Agent Technique

L’agent technique est chargé de l’entretien et de la réparation d’équipements publics. Il doit être à l’aise pour travailler en équipe et avoir les connaissances techniques requises. Son salaire peut atteindre les 1 790,06 € une fois en fin de carrière.