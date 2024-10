Plus de 58% des Français jugent leurs économies pour la retraite encore insuffisantes, révèle cette nouvelle étude. Décryptage.

« Les retraités ne sont pas responsables de la situation économique de la France »

Dans ses efforts d’économies pour redresser les finances publiques, l’État espère pouvoir tirer quelque 3,6 milliards d’euros en reportant au 1er juillet 2025 (soit avec 6 mois de retard) la revalorisation des pensions prévue le 1er janvier.

Le récent sondage Elabe pour BFM TV a révélé que « 8 Français sur 10 » trouvent injuste le fait de faire contribuer les retraités à cet effort de redressement.

Et pourtant, souligne un spécialiste du système français de retraite, il sera « difficile de ne pas regarder de ce côté (puisque) c’est l’un des premiers postes budgétaires ».

« 93% des retraités et 76% des actifs s’opposent » fermement à cette possibilité, selon cette étude en ligne réalisée du 8 au 9 octobre 2024 auprès de 1002 personnes représentatives de la population française métropolitaine âgée de 18 ans.

Ils estiment que « les retraités récoltent le fruit de leur travail et ne sont pas responsables de la situation économique du pays« , peut-on lire sur bfmtv.com.

60% des Français mal préparés à la retraite ? Ils jugent leur épargne insuffisante

« La retraite est une étape de la vie qui se prépare et se planifie« . Nombreux sont d’ailleurs ceux qui s’estiment « trop peu préparés pour cette étape ».

Une étude Yomoni dévoile que près de six Français sur dix (58%) se disent préoccuper de ne pas avoir assez d’économies ou de sources de revenus pour assurer 20 à 30 ans de leur retraite.

L’enquête a indiqué que seuls 39% des interrogés pensent avoir suffisamment d’argent pour tenir jusqu’à la fin de leur vie.

« Vivre plus vieux, c’est également avoir une retraite plus longue. Et si c’est une bonne nouvelle que la longévité augmente, plus de 84% des Français estiment que cela pose des problèmes pour leur retraite », précise un communiqué.

Plus de la moitié des personnes interrogées (51%) avouent ne pas être du tout préparées à la retraite, et près d’un tiers (soit 29%) se sentent seulement moyennement prêtes. Seuls 30% se déclarent prêts à ce changement de vie.

Qualité de vie versus héritage

S’il y a un point qui a été aussi constaté lors de cette étude, c’est que les Français ne sont pas du tout disposés à faire l’impossible.

Plus de 62% des sondés refusent catégoriquement de renoncer à leur confort de vie à la retraite pour optimiser l’héritage de leur descendance.

12% des personnes interrogées n’ont pas voulu trancher sur la question. Seulement 26% des sondés sont prêts à sacrifier leur train de vie à la retraite en vue d’améliorer la transmission de leur patrimoine.