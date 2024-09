Ce dispositif permet aux seniors d’augmenter leur pouvoir d’achat tout en ayant de la compagnie à domicile.

« 6 000 € par an sans impôt dessus » grâce à cette solution

De quoi s’agit-il ? Du dispositif de cohabitation intergénérationnelle. En quoi consiste-t-il ?

En « une cohabitation gagnante dans le sens de l’intérêt général« , peut-on lire sur la plateforme Ensemble2générations. De plus, il est régi par la loi Elan du 23 novembre 2018.

Pour en bénéficier, il faut « avoir entre 18 et 30 ans pour être hébergé et plus de 60 ans pour accueillir », est-il expliqué.

« Que vous soyez un jeune âgé de 18 à 30 ans, un senior de plus de 60 ans ou un proche d’une personne âgée, chacun apporte à l’autre un service ».

Grâce à ce dispositif, « le jeune profite d’un logement à coût modéré en échange de son engagement, il n’a donc pas à cumuler les études avec un job étudiant et évite la précarité », est-il souligné.

« Selon la formule choisie, le senior bénéficie d’une présence sécurisante le soir et la nuit ou d’entraide ou d’un complément de revenus en fonction de sa situation. La famille aidante est rassurée quant à elle d’avoir un étudiant de confiance présent au domicile de son parent âgé », poursuit ensemble2générations.

Grâce à des plateformes en ligne spécialisées (Ensemble2générations, Colette, Colibree, Cohabilis), la mise en relation et la contractualisation de la cohabitation intergénérationnelle sont grandement facilitées.

Un dispositif solidaire

Dans un entretien accordé au Particulier, la plateforme Colette révèle qu’il est possible de toucher des revenus annuels moyens allant jusqu’à 6 000 € pour le senior qui héberge, soit à hauteur de 500 € par mois.

Étant avant tout un projet solidaire, le loyer proposé se doit d’être modeste, selon Joachim Pasquet de Cohabilis. Cette dernière limite d’ailleurs « ses loyers à 400 € par mois à Paris et à 250 € en province ».

Outre la compagnie du jeune plusieurs fois par semaine, des petits services comme les courses ou l’aide informatique peuvent être convenus, dans la mesure où ils ne sont pas trop contraignants pour le jeune.

Si les seniors se montrent trop exigeants, les plateformes peuvent refuser. C’est le cas par exemple de Colibree.

Exonéré d’impôt

Un détail bon à savoir : la cohabitation intergénérationnelle ouvre droit à un avantage fiscal intéressant.

L’Agence nationale pour l’information sur le logement fixe à 206€/m²/an (Île-de-France) et 152€/m²/an (province) le plafond de loyer exonéré d’impôt pour une chambre meublée dans son habitation principale en 2024.

Au-delà, un régime d’imposition spécifique s’applique. Si les loyers dépassent ces plafonds, ils sont imposés dans la catégorie des BIC ou bénéfices industriels et commerciaux, mais bénéficient toutefois d’un abattement forfaitaire de 50%.