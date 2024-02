50% des retraités oublient de demander cette aide de 1 571,16 €, comment en bénéficier

Bon nombre de retraités éligibles à cette aide pouvant atteindre 1 571,16 euros ne la demandent pas, conditions pour la toucher. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous aide à y voir plus clair.

Le phénomène du non-recours est encore très répandu.

Le non-recours aux prestations sociales par des ménages éligibles est encore largement répandu. Comme souligné par la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), ce taux de non-recours « peut dépasser 30 % ».

Les Français font souvent face à une diminution de leurs revenus une fois à la retraite. Pour aider les seniors les plus précaires, le gouvernement a mis en place différents dispositifs de soutien, notamment l’ex-minimum vieillesse, ou ASPA.

Un non-recours record

Ce programme vise à garantir un revenu minimum aux seniors ayant des ressources insuffisantes pour assumer leurs dépenses quotidiennes. S’agissant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, « le non-recours concerne une personne seule sur deux ».

Un fléau méconnu d’une partie de la population

L’opinion suivant laquelle « beaucoup de personnes éligibles aux aides sociales n’y ont pas accès est moins partagée dans les milieux socialement favorisés (les cadres et les professions libérales, les plus diplômés et les plus aisés) et dans les unités urbaines de 100 000 habitants ou plus (hors Paris) », avance la Drees, en s’appuyant sur sa récente enquête.

Les disparités sont en partie liées au « degré d’attachement au rôle de l’État ». Parmi ceux qui sont « en faveur d’une intervention plus importante des pouvoirs publics dans le domaine économique et social et envers les plus démunis » et celles « en faveur d’un financement plus important de la protection sociale, 80 % estiment que le non-recours touche un grand nombre de personnes ».

Ce chiffre tombe à 54 % chez ceux « ayant une vision plus libérale du rôle des pouvoirs publics et en faveur d’une maîtrise du coût de la Sécurité sociale ».

Au 1er janvier 2024, le montant de l’ASPA a subi une revalorisation de 5.3%.

L’Allocation de solidarité aux personnes âgées est désormais à 1 012,02 € par mois pour les personnes seules (soit 50,94 € supplémentaires comparé à son montant établi en janvier 2023) et à 1 571,16 € par mois pour les couples (soit 79,08 € supplémentaires par rapport à janvier 2023).

Pour toucher l’ASPA, le plafond de ressources annuelles à ne pas excéder est de 12 144,27 € pour une personne seule (célibataire, séparée, divorcée, veuve, sauf veuves de guerre) et de 18 854,02 € pour un couple.

Lorsque le total de l’Aspa et des ressources est supérieur au plafond autorisé, l’allocation sera réduite du montant du dépassement.