Voici le montant à partir duquel vous ne serez pas imposable en 2025. 50% des Français exonérés. Les détails.

PLF 2025 : indexation du barème de l’impôt sur l’inflation

La loi de finances pour 2025 prévoit que les « tranches du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, augmentent de 2 %, soit l’évolution des prix hors tabac de 2024 par rapport à 2023″, peut-on lire sur le site du Ministère de l’Économie.

Conséquence : cela permettra à des milliers de Français d’éviter l’imposition.

« Il prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2025, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source (PAS) en fonction de l’évolution du barème de l’IR », précise l’exposé des motifs.

Ces dispositions, est-il indiqué, visent à « neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages ».

Comme on peut y lire, « l’indexation du barème de l’IR sur le niveau de l’inflation hors tabac maintient en effet un niveau d’imposition identique à revenus stables en euros constants ».

50% des foyers fiscaux exemptés d’impôts en 2025, les nouveaux plafonds de revenus dévoilés

Selon la DGFiP, la part des contribuables français dans l‘impôt sur le revenu diminue d’année en année.

Avec la revalorisation du barème de l’IR, ils seront toujours moins nombreux à payer des impôts en 2025 puisque l’indexation du barème de l’impôt sur l’inflation entraînera « mécaniquement un relèvement du seuil de revenus à partir duquel un foyer devient imposable« , selon le site Droit-Finances.

De ce fait, des contribuables vont être moins imposés, voire pas du tout si leurs revenus n’ont pas augmenté en 2024.

Voici les nouveaux seuils d’imposition qui vont entrer en vigueur. Pour une part fiscale (un célibataire), il s’établira à 17 084 euros de revenus en 2024.

Pour un couple sans enfants, soit deux parts fiscales, le seuil d’imposition

est fixé à 32 258 euros.

Avec un enfant (c’est-à-dire 2,5 parts), le seuil sera fixé à 38.018 euros par an. Le montant passe à 43.778 euros par an avec deux enfants (soit 3 parts) et à 55.298 euros par an avec trois enfants (autrement dit 4 parts).

Le seuil d’imposition monte à 66 818 € avec 5 parts. Pour les célibataires avec un enfant à charge, soit 1,5 part, son revenu de 2024 ne doit pas dépasser 22.844 euros.

Avec deux enfants à charge, soit 2 parts fiscales, le seuil est à 28.604 euros. Si cette même personne célibataire a trois enfants à charges (à savoir 3 parts fiscales), elle ne paiera pas d’impôts en 2025 si ses revenus 2024 sont inférieurs à 40 124 euros.