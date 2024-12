Bonne nouvelle pour les retraités : une augmentation de 400 € est prévue pour 17 millions de personnes en 2025. Découvrez les détails. La rédaction de CafeBagdad vous fait le point sur la question à travers les prochaines lignes de cet article.

La règle classique s’applique en l’absence de Budget 2025

À cause « de la motion de censure votée contre le Gouvernement le 4 décembre » dernier, indique le site du Service Public, « les retraites de base seront revalorisées de 2,2 % au 1er janvier 2025 », tel qu’officialisé par le ministre de l’Économie le 10 décembre.

La dernière version du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2025 suggérait 2 revalorisations pour les pensions de retraite : « une augmentation de 0,8 % en janvier 2025 pour l’ensemble des pensions ; puis une augmentation de 0,8 % supplémentaire en juillet 2025 pour les petites retraites (retraités dont la pension est en dessous du Smic) », rappelle le site officiel de l’administration française.

Étant donné que le budget 2025 de la Sécurité sociale n’a pas été adopté, c’est la règle d’indexation des retraites sur l’inflation, prévue par le code de la Sécurité sociale, qui s’applique.

Ladite « règle prévoit une indexation des pensions de retraite de base sur l’inflation constatée par l’Institut national de la statistique et des études économiques ».

Celle-ci repose sur « la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l’Insee l’avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées ».

400 € supplémentaires pour ces 17 millions de retraités en 2025, les détails

En d’autres termes, cette hausse« annuelle des pensions ( est donc) basée sur l’inflation enregistrée de novembre 2023 à octobre 2024″, confirme auprès du Monde, Dominique Libault, président du Haut Conseil du financement de la protection sociale.

Au 1er janvier 2025, la pension de retraite moyenne en France passera « de 1 512 euros à 1 545 euros nets par mois ». Cette hausse promise en 2025 équivaut à 400 € de plus par an pour les 17 millions de retraités concernés.

Quelques exemple-types.

Concrètement, qu’est-ce que cela signifie pour les retraités ? Prenons un exemple : un retraité qui touche une pension de base de 1 000 € percevra 22 € supplémentaires par mois, soit l’équivalent de 264 € de plus sur l’année.

Voyons un autre cas : un retraité avec une pension de 700 € par mois percevra 715,40 € grâce à cette revalorisation de 2,2%. Selon le site capretraite.fr, l’ancienne proposition, qui prévoyait une revalorisation de 0,8%, n’aurait permis qu’une pension de 705,60 €, soit 9,80 € de plus seulement.

Un assuré qui gagne une pension de retraite de 2 000 € nets par mois pourra toucher 44 € de plus mensuellement, soit 528€ en plus par an.