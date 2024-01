Ce pays proche de la France recrute, le salaire minimum y est de 3000 euros. Voici les métiers qui y sont en pénurie de main-d’œuvre. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

3000 € de salaire minimum : 7000 offres vacantes dans les métiers en pénurie de ce pays voisin de la France

Les conditions y sont avantageuses. Les Français représentent près de la moitié des travailleurs frontaliers dans ce pays de l’Union Européenne.

En décembre 2023, le Luxembourg a enregistré une baisse du nombre d’emplois disponibles. Comme révélé par l’agence locale d’emploi, l’Adem, de nombreux secteurs affichent pour l’heure une forte demande de main-d’œuvre en ce début d’année 2024. On y compte près de 7000 offres encore vacantes.

Liste des métiers recherchés…

Alors qu’un travailleur sur dix évolue dans le secteur financier au Luxembourg, la pénurie de main-d’œuvre touche plusieurs domaines, allant des métiers industriels à la restauration.

publicité

L’Adem a identifié précisément 10 secteurs en grande difficulté, englobant non seulement la finance et la banque, mais aussi des métiers liés à la comptabilité, à la gestion, aux soins paramédicaux et au secrétariat.

Les secteurs de la télécommunication, du second œuvre (isolation et climatisation des bâtiments), de l’action sociale et culturelle, de la cuisine, et de la gestion d’exploitation dans le bâtiment recherchent également activement de la main-d’œuvre.

Que dit la loi concernant le salaire minimum ?

Notons au passage que la législation luxembourgeoise est très pointilleuse en matière de rémunération. En 2023, le salaire minimum brut mensuel a subi plusieurs ajustements en réponse à l’inflation, avec des augmentations successives au printemps et à la rentrée.

La générosité du marché de l’emploi luxembourgeois se vérifie notamment par son salaire minimum, « le plus élevé d’Europe », indique RTL Infos.

« D’après Eurostat, le Luxembourg est champion d’Europe du pouvoir d’achat« .

Depuis septembre 2023, il s’élève à 2570,93 € pour un employé non qualifié de 18 ans et plus, et à 3085,11 € pour un employé qualifié, c’est-à-dire équivalent à un diplôme de niveau bac.

Le Luxembourg se démarque par des salaires attractifs, particulièrement pour des postes exigeant expérience et expertise.

Ces professions qui vous rapportent jusqu’à 150 000 euros par an

D’après une étude du cabinet de recrutement Hays, être directeur des ventes en informatique, directeur des achats, responsable de la sécurité des informations, responsable de la fiscalité, IT manager ou directeur de projet peut conduire à des rémunérations pouvant aller jusqu’à 150 000 euros par an avec quelques années d’expérience. Alors, prêt pour le Grand-Duché ?