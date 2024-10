Découvrez ces 2 métiers qui vous permettront de gagner 30 000€ par an et plus, ils recrutent en 2024 ! Un expert décrypte.

« 800 000 départs à la retraite dans les années à venir »

En marge de la publication de l’Étude de Rémunérations de 2025, un rapport de 90 pages détaillant les nouvelles grilles de salaires des principaux secteurs d’activité, l’expert du recrutement, Laurent Blanchard, assure que « dans un secteur bien précis, deux métiers sont extrêmement demandés« . CafeBagdad vous en dit plus à travers les prochaines lignes.

Ces deux professions, en forte demande ces dernières années, sont surtout prisées dans le secteur industriel, un des plus dynamiques du marché de l’emploi.

Cette tendance, soulignée par Laurent Blanchard, a également été confirmée auprès du Journal Du Net par une porte-parole du laboratoire pharmaceutique Boiron.

Pourquoi y annonce-t-on un recrutement important ? Outre le fait que ce soit un secteur en pleine expansion, « 800 000 départs à la retraite (sont) prévus dans les années à venir ».

« 30 000 euros bruts par an » et ce n’est pas fini : ces 2 métiers très demandés aux salaires ultra-attractifs

Pour recruter les meilleurs candidats possibles, le secteur augmentera les salaires de 3% à 7% en 2025. De quels métiers parle-t-on ? Celui du technicien de production ainsi que du technicien de maintenance.

Si le premier assure la supervision de la fabrication de pièces mécaniques, le second, appelé, par ailleurs « Technicien SAV« , s’occupe quant à lui, de la maintenance et de la réparation des machines.

Pour exercer ces métiers, il faut un minimum de formation (CAP ou BTS). « Vingt ou trente ans en arrière, il y avait beaucoup de profils très faiblement qualifiés dans l’industrie, mais ce n’est plus le cas« , atteste Laurent Blanchard.

Avec l’IA qui gagne de plus en plus d’ampleur, des compétences techniques avancées sont très recherchées. De plus, « l’industrie est l’un des secteurs les plus utilisateurs de l’intelligence artificielle dans le monde ».

Si un technicien de maintenance peut toucher 30 000 euros bruts par an de salaire en région parisienne, un technicien de production, lui, ne perçoit que 26 000 euros.

Les profils qui ont plus de 10 ans d’expérience dans le métier peuvent gagner une rémunération allant jusqu’à 40 000 à 45 000 euros bruts par an.

« Les besoins en recrutement explosent » dans ces domaines-ci

En 2025, les salaires du secteur vont encore augmenter, notamment pour ces deux métiers. « Les besoins en recrutement explosent dans l’aéronautique, la défense et l’énergie« , poursuit Laurent Blanchard.

Dans les industries du luxe et de la cosmétique, le rythme des embauches y est plus irrégulière.