, Budget serré ? Découvrez les 3 départements où le contrôle technique coûte le moins cher en France. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Le contrôle technique résiste à la hausse de prix.

En effet, il faut savoir que les tarifs pour un contrôle technique sont libres dans l’Hexagone. Voilà qui expliquent des importants écarts de prix entre les départements. Voyons ensemble où les tarifs sont les plus avantageux pour réaliser son contrôle technique.

Selon le dernier baromètre annuel du site Simplauto portant sur les prix du CT automobile en France, le prix de cet examen obligatoire revient à environ 79,52 € en moyenne.

Un tarif en hausse de 1,2% comparé à celui de 2022. Il n’a visiblement pas pâtit de l’inflation étant donné que ce montant n’a augmenté que de 1,90 € durant ces quatre dernières années après l’envolée survenue pendant la réforme du contrôle technique en 2018.

Cette stabilité serait favorisée par le nombre de centres de contrôle technique, en constante hausse. Selon le comparateur, la différence de prix peut aller jusqu’à « 25% entre le département où le contrôle technique est le plus cher et celui où il est le moins cher« , relaie le site rtl.fr.

3 départements les moins chers pour votre contrôle technique en France

La Haute-Savoie est le champion pour le contrôle technique, dont le prix s’élève en moyenne presque 100 €, soit (99,46 €. c’est un peu plus cher qu’à Paris.

Les gens en Moselle ont de la chance, le contrôle technique leur coûte en moyenne moins de 70 euros. Et dans l’Ariège, la Loire et le Loiret, il ne dépasse pas 71 euros : soit respectivement 70,13 €, 70,46 € et 70,78 €.

Pourquoi « la campagne aura tendance à être moins chère qu’une grande métropole » pour réaliser son CT ?

« La campagne aura tendance à être moins chère qu’une grande métropole. Le prix des loyers y est au moins trois fois moins cher, les salaires des contrôleurs varient également », explique pour TF1 Valentin Fassler, gérant d’un centre de contrôle technique Autocontrol à Strasbourg (Bas-Rhin).

« Il y a des plateformes qui vous permettent d’avoir des créneaux à des tarifs moins chers, indique pour sa part Mickael Barbosa, fondateur de Simplauto.com. Souvent, il s’agit de créneau de dernière minute, plus difficiles à remplir, sur lesquels les centres de contrôle technique vont proposer des remises« , assure-t-il et ce, peu importe les types de véhicule et de moteur ni le département concerné.