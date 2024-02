2€ rares : comment acheter et vendre au meilleur prix ?

Sans forcément devenir un expert ni nécessiter beaucoup de temps, il est tout à fait possible de générer un revenu passif allant de 50 à plus de 200 euros par mois en repérant des pièces de monnaie rares et en les revendant au meilleur prix.

Savez-vous reconnaître une pièce de 2 euros rare ?

À première vue, les pièces de 2 euros ci-dessus semblent être de simples monnaies que la plupart des gens pourraient utiliser pour leurs transactions quotidiennes ou échanger contre une baguette de pain.

Cependant, en y regardant de plus près, vous vous rendrez compte plus facilement qu’il s’agit en réalité de pièces de 2 euros rares très prisées sur le marché numismatique. Autrement dit, elles valent beaucoup plus que leur valeur faciale.

La première pièce de 2 euros rare s’appelle « Bleuet du souvenir ». Il s’agit d’une pièce française frappée en 2018 à l’occasion de la célébration du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Actuellement, la version colorisée BE peut atteindre une valeur allant jusqu’à 350€. La deuxième pièce de 2 euros rare est appelée Grace Kelly. Cette pièce a été émise à Monaco en 2007 pour commémorer le 25e anniversaire du décès de la princesse. Selon certains sites, elle peut valoir jusqu’à 4900€. La troisième pièce de 2 euros rare est connue sous l’appellation de « pièce d’Andorre« . Frappée en 2019 spécialement pour la Finale de la Coupe du Monde de ski alpin, elle est cotée à 120€.

Pourquoi la valeur d’une pièce de 2 euros peut-elle dépasser celle d’une autre ?

La valeur nominale d’une pièce de 2 euros peut largement dépasser celle d’une autre. Les raisons en sont multiples :

Quantité limitée : Certaines pièces sont émises en quantités restreintes, les rendant rares sur le marché de la numismatique.

Éditions spéciales : D’autres pièces de monnaie sont frappées pour commémorer des événements spéciaux, suscitant un intérêt accru de la part des collectionneurs.

Signatures et marques : La signature du graveur ou la marque de l’atelier de fabrication ajoutent également une valeur supplémentaire. Les défauts de fabrication peuvent également considérablement augmenter leur prix.

Ainsi, la revente de pièces de 2 euros rares peut s’avérer extrêmement lucrative.

Sites Web et forums spécialisés. Pour acquérir plus facilement ces pièces précieuses, explorez les différentes plateformes de vente en ligne, tout en veillant attentivement à la crédibilité du vendeur et à l’authenticité de la marchandise avant de procéder au paiement.

Troc. Vous pouvez également participer à des foires numismatiques ou proposer des échanges avec d’autres collectionneurs.

Les erreurs de débutant à éviter

Impatience : trouver des pièces rares peut prendre du temps. La précipitation peut vous conduire à acheter des contrefaçons.

La confiance : quelle que soit l’assurance donnée par un vendeur, n’achetez jamais une pièce de monnaie sans l’avoir examinée de manière approfondie ou sans avoir obtenu une expertise.

NB : Des pièces rares peuvent encore se retrouver dans votre commerce. Gardez toujours l’œil ouvert, où que vous soyez.