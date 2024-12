Plus de 2 millions d’allocataires de la Caf vont recevoir un bonus sur leur compte bancaire à partir de cette date. Le versement se fera le 17 décembre prochain. On vous aide à y voir plus clair.

2,3 millions d’allocataires Caf vont toucher un virement exceptionnel sur leur compte bancaire dans les prochains jours

Cette aide exceptionnelle revient chaque année depuis 1998, année de sa création.

Le versement de la prime de Noël 2024 « est automatique après vérification des conditions d’accès », peut-on lire sur le site du service-public.fr.

Autrement dit, « vous n’avez pas besoin d’en faire la demande ». Néanmoins, ajoute l’organisme, « assurez-vous que vos informations personnelles (RIB, situation familiale, etc.) sont bien à jour dans votre Espace Mon Compte ».

Ce coup de pouce très attendu à l’approche des fêtes de fin d’année. Cette aide ne bénéficie qu’aux ménages les plus modestes, à savoir certains bénéficiaires de minima sociaux.

Qui vont toucher la Prime de Noël 2024 ?

Pour en bénéficier cette année, « vous devrez avoir perçu en novembre 2024, ou en décembre 2024, une des prestations suivantes : le RSA ou revenu de solidarité active ( versé par la Caf ou la MSA (Mutuelle sociale agricole) selon le régime dont vous dépendez) ; l’ASS ou allocation de solidarité spécifique et l’AER ou allocation équivalent retraite ( versée par France Travail ) », détaille le site officiel de l’administration française.

Sont également concernés les bénéficiaires de la prime forfaitaire pour reprise d’activité, de la rémunération de la formation Pôle emploi (RFPE), et de la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle/rémunération publique de stage (RSFP/RPS).

Une aide non imposable.

Comme précisé sur le site de la Caisse d’allocations familiales, « les bénéficiaires de ces aides dont le droit a débuté en décembre 2024 » devront attendre « janvier 2025 » pour toucher leur Prime.

N’étant pas imposable, cette aide exceptionnelle n’a pas à être mentionnée dans votre déclaration annuelle de revenus.

Quel montant allez-vous toucher ?

Le montant de la prime de Noël varie selon l’allocation dont vous êtes bénéficiaire. Les bénéficiaires de l’ASS ou de l’AER ont droit à un montant de la Prime de Noël qui s’élève à 152,45 €.

Pour ceux qui perçoivent le RSA, ce montant diffère selon la composition de votre famille.

Tableau – Montant 2024 de la prime de Noël – RSA en métropole et en outre-mer Situation familiale Si vous vivez seul Si vous vivez en couple Sans enfant 152,45 euros 228,68 euros 1 enfant 228,68 euros 274,41 euros 2 enfants 274,41 euros 320,15 euros 3 enfants 335,39 euros 381,13 euros 4 enfants 396,37 euros 442,11 euros 5 enfants 457,35 euros 503,09 euros Somme ajoutée ensuite par enfant supplémentaire 60,98 euros 60,98 euros

SOURCE : service-public.fr

En 2023, les familles monoparentales « avec 1 ou plusieurs enfants recevant l’ASS ou l’AER » ont eu droit à « une majoration de la prime de 35 % ». Une majoration qui « n’a pas été reconduite cette année ».