214 980 € : le patrimoine net moyen des Français en 2023

Le patrimoine financier des Français compte parmi les dix meilleurs mondiaux d’après cette étude du Global wealth report d’Allianz parue en septembre dernier.

À partir de quel NIVEAU est-on fortuné en matière de patrimoine ?

« À partir de quel niveau est-on riche en patrimoine ? » demande L’Observatoire des inégalités. La réponse : dès lors qu’un ménage possède « plus du triple du patrimoine médian, soit au moins 531 000 euros ».

Le terme « ménage (qui peuvent comprendre plusieurs personnes) et non d’individus, à la différence des revenus. On mélange donc à la fois des personnes seules, des couples et des familles », est-il détaillé.

Des comptes qui virent au rouge, une « bonne santé économique des ménages français. »

Malgré des comptes qui virent au rouge, à cause notamment d’une dette publique à hauteur de 3 228,4 milliards d’euros (112 % du PIB) d’après l’Insee, ceux des ménages français tendent à retrouver des couleurs.

Selon Allianz, « le patrimoine financier fait état de la bonne santé économique des foyers tricolores ». Il inclut la valeur du patrimoine immobilier comme les actions ou encore les placements financiers.

Quid des actifs financiers des Français ?

Les Français sont « à la 16e position mondiale avec 72 380 euros nets ». En valeur, ce patrimoine a grimpé de 4 880 euros en un an.

En brut, les Français détiennent que quelque 103 430 milliers d’euros d’actifs financiers.

Les actifs financiers des Français ont grossi de 5,9% à cause des « détentions en titres (+10%), la progression des produits d’assurance et de retraite ayant été plus modeste (+4,9%) tout comme celle des dépôts (+2,7%) ».

Corrigée de l’inflation, « le pouvoir d’achat des actifs financiers est toujours inférieur de 3,5 % à celui de 2020 et ne dépasse que légèrement le niveau d’avant la pandémie de 2019 (+1,0 %) ».

D’après Allianz, « presque la moitié de tous les actifs financiers mondiaux sont détenus par des ménages en Amérique du Nord. » D’ailleurs les États-Unis en premier, la Suisse ainsi que le Danemark.

214 980 € : le patrimoine net moyen des Français en 2023

Grâce au patrimoine immobilier, la France survient au TOP 10 du classement.

Selon les données révélées, le patrimoine net moyen des Français s’établit à 214 980 euros, cela équivaut à une progression de trois places par rapport à 2023.

« La tendance positive actuelle des marchés boursiers et la résilience des économies devraient soutenir la croissance des actifs financiers en 2024 », annonce le groupe d’assurances allemand.

Dans l’UE, la France devance « les Allemands (201.240 euros), les Britanniques (200.970 euros), les Italiens (182.710 euros) ainsi que les Espagnols (181.310 euros) », selon BFM TV.

Les Français sont derrière « les Danois (276.130 euros), les Néerlandais (274.100 euros) et les Belges (268.100 euros) ».