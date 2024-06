20 000 CDI à 7 830 euros par mois : Ce métier recrute en masse

20.000 offres d’emploi toutes en CDI publiées rien qu’en 2023 pour ce métier dont le salaire moyen est très confortable : 7830 € par mois ! On vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Des milliers de postes recrutés chaque année…

Comme rapporté dans les colonnes du Figaro, jusqu’à « 85% de ces professionnels exercent en libéral ». Et tous les ans, des « milliers de postes » continuent d’être « recrutés partout en France ».

Ce métier relève du domaine de la santé. Quand on parle santé d’ailleurs, on pense directement aux spécialistes ( chirurgien pédiatrique, psychiatre, médecin cardiologue, neurochirurgien, etc.) et aux médecins généralistes.

Ce sont des métiers qui se pratiquent (pour la plupart) en libéral – et qui sont très plébiscités par les étrangers.

Plus de 160.000 offres d’emploi de cadres

Pour combler le manque de personnel médical, la France adopte, depuis plusieurs années déjà, une politique de recrutement des professionnels de santé étrangers.

Dans cette optique, révèle Le Figaro, Randstad et Golden Bees ont communiqué des chiffres exclusifs portant sur les offres d’emploi en ligne concernant ces professions de cadres de la santé.

Que faut-il donc retenir de ces statistiques ? Plus de 160.000 offres d’emploi de cadres de la santé auraient été publiées en l’espace d’une année.

Surprise : L’Île-de-France ne figure pas cette fois parmi les trois bassins d’emploi qui recrutent le plus.

Panorama du recrutement

17.139 offres ont été publiées pour le compte d’Auvergne Rhône-Alpes. La Bretagne la suit de loin avec 6 238 offres, tandis que la Bourgogne-Franche-Comté se classe en troisième position avec 6 147 offres, à son actif.

Ces opportunités professionnelles sont très majoritairement proposées en CDI – « un peu moins de 116.000″. 21 500 postes sont, quant à eux, proposés en CDD et plus de 11 200 offres concernent des missions d’intérim.

Côté rémunération, le salaire s’annonce très intéressant. Le salaire brut mensuel moyenne tourne autour de 7185 euros par mois, selon Randstad et Golden Bees.

20 000 CDI à 7 830 euros par mois : Ce métier recrute en masse

Un métier en particulier nous intéresse aujourd’hui : il s’agit de celui de chirurgien-dentiste. Cette profession est surtout pratiquée en libéral. La preuve avec les dernières données de la Drees en la matière.

Effectivement, dévoile la direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques, « 84% des 43.657 chirurgiens-dentistes de France exerçaient en dentiste libéral » au courant de l’année 2021.

Un peu moins de 20.000 offres d’emploi « toutes en CDI » ont, par contre, été publiées l’année dernière à son sujet.

La rémunération moyenne s’élève à 7830 euros par mois. Le recrutement se faisait notamment en région parisienne.