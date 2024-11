12 millions de Français peuvent économiser 1400 € sur leurs impôts, voici comment

Faites ces démarches avant décembre pour voir vos impôts réduits de 1400 €, 12 millions de ménages concernés. Explications.

Peu de marges de manœuvres lors de la déclaration de revenus annuelle

Seule condition : vous devez les réaliser avant le 31 décembre 2024. Résultat : vous allez pouvoir ainsi diminuer vos impôts à payer en 2025.

Comme rappelé par Droits-finances.net, les contribuables n’ont presque pas de marges de manœuvre au moment de la traditionnelle déclaration de revenus printanière.

Les possibilités de réduire vos impôts sont limitées. Vous pouvez uniquement vous contenter de « vérifier votre quotient familial, choisir entre les frais

réels et la déduction forfaitaire pour les salariés »... Néanmoins, certaines « opérations de défiscalisation » restent possibles avant le 31 décembre 2024.

Il faut pour cela, pensez à agir dès maintenant. Les contribuables n’ont en effet plus que quelques semaines pour chercher à alléger la facture fiscale à régler en 2025.

Quels sont ces dispositifs ?

Le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile est l’un d’entre eux. 4,6 millions de ménages y ont eu recours. Cet avantage fiscal bénéficie même aux personnes non imposables.

« Le crédit d’impôt est égal à 50% des dépenses effectivement supportées, retenues dans une limite annuelle de 12 000 euros, éventuellement majorée », indique le site des impôts.

Les dépenses sont majorées de 1 500 € par enfant à charge ou rattaché, par membre du foyer âgé de plus de 65 ans ; et « uniquement pour le calcul de la réduction d’impôt, par ascendant âgé de plus de 65 ans, remplissant les conditions pour bénéficier de l’APA lorsque les dépenses sont engagées à son domicile.», peut-on lire. « La limite majorée ne peut pas excéder 15 000€».

Un autre dispositif concerne les dons aux organismes d’intérêt général permettant « une réduction d’impôt égale à 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable net ».

D’après la Direction générale des Finances publiques, cette niche fiscale a représenté 1,3 milliard d’euros sur l’année 2022. 3,3 millions de contribuables en ont profité.

Ces autres avantages fiscaux…

Sans omettre les dispositifs de défiscalisation : bénéficiez d’une réduction d’impôt de 25% sur vos investissements en PME (dans la limite de 50 000€), Pinel (dernière année) et l’investissement dans les forêts.

Selon l’administration fiscale, 30% des foyers fiscaux ont eu droit à une réduction d’impôt d’un montant moyen de 1 388 euros.

Ces réductions et crédits d’impôt ne sont pas inclus dans le calcul du taux de prélèvement à la source.

Les principaux concernés reçoivent un premier versement de la DGFiP à la mi-janvier, une avance égale à 60 % des réductions et crédits dont le contribuable était éligible en 2024, suivi d’un solde en été 2025.