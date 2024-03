Dernière chance pour postuler ! A quelques mois des JO de Paris 2024, 12 500 offres d’emploi cherchent toujours preneurs. Plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

2ème forum ce jeudi 14 mars 2024 !

Un forum de l’emploi se tient d’ailleurs ce jeudi 14 mars dès 10 h en Seine-Saint-Denis pour attirer les candidats. Il s’agit d’une « rencontre entre les recruteurs (prestataires, sponsors…) et les candidats pour trouver un emploi lors des JO« .

Ce deuxième forum baptisé “Les Jeux recrutent” est certainement votre dernière chance de décrocher un emploi pour les Jeux olympiques de Paris (attendue entre le 26 juillet au 11 août 2024).

12 500 postes à pourvoir pour les JO 2024, les secteurs concernés

Quelque 12 500 offres d’emploi en lien avec les Jeux olympiques et paralympiques sont encore vacantes.

Pour vous les présenter, plus de 70 sociétés et organismes de formation seront au rendez-vous aux Docks de Paris, à Aubervilliers. Cinq zones thématiques sont concernées, à savoir le domaine de la sécurité, nettoyage et gestion des déchets, de l’hôtellerie restauration, de la logistique ainsi que de l’énergie.

Si vous souhaitez travailler au plus près de l’événement, le Comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris (Cojo) recherche encore 1 400 personnes pour travailler dans le cadre des Jeux, sur un total d’environ 4 000 postes.

« C’est maintenant ou jamais pour les candidats qui souhaitent travailler sur les Jeux en France »

« Nous sommes dans les temps, mais nous entrons dans la dernière ligne droite. C’est maintenant ou jamais pour les candidats qui souhaitent travailler sur les Jeux en France, indique Chantal Lasnier, responsable talents et diversité Paris 2024. Cette opportunité, c’est une fois dans une vie.», ajoute-t-elle.

Le Comité d’organisation des Jeux olympiques de Paris (Cojo) recherche des profils disposant d’une expérience terrain pour coordonner les services proposés par les prestataires.

Leur mission consistera à « gérer les flottes de véhicules qui transporteront les athlètes vers les sites olympiques ou de gérer des équipes de restauration« , relaie le magazine économique Capital.

Les entreprises prestataires de Paris 2024 seront aussi de la partie pour proposer des postes dans des domaines variés. Des agents de sécurité, de nettoyage ou d’accueil comptent parmi les plus recherchés.

La plupart des postes seront à pourvoir en juin et juillet, mais certains dès le printemps. A ce forum, vous aurez l’occasion de retrouver les recruteurs de grandes entreprises partenaires comme Sodexo, Randstad, Accor, RATP, SNCF Air France, Décathlon ou encore Enedis.

Pour participer à ce forum, il est recommandé de vous inscrire sur le site de France Travail. Néanmoins, les candidats non inscrits pourront toujours y postuler.

En septembre dernier, le premier forum avait diffusé 16 000 offres d’emploi. 28% des 6 000 visiteurs s’étaient vus proposer un poste sur place. 190 000 emplois directs ou indirects seront mobilisés durant cet évènement sportif.