100€ de réduction sur votre Navigo Imagine R : comment bénéficier de cette nouvelle aide pour votre abonnement ?

Saviez-vous qu’il est possible d’économiser jusqu’à 100€ sur votre abonnement Navigo Imagine R ? Découvrez comment. CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Ce bon plan profite uniquement aux lycéens en Île-de-France. Comme expliqué dans les colonnes du Parisien, « 100 euros seront directement pris en charge sur les 382,40 euros du coût du forfait Navigo Imagine R ».

Cette aide de 100 euros pour le forfait imagine R vise un double objectif. Permettre d’une part « d’encourager les jeunes Franciliens à prendre les transports en commun » et d’autre part à « redonner du pouvoir d’achat aux familles ».

Pour avoir droit à cette aide de 100 euros pour le forfait Navigo Imagine R, vous devez « télécharger gratuitement l’appli LABAZ« , l’application régionale dédiée aux jeunes franciliens de 15-25 ans.

Si vous êtes nouveau sur le site ? Inscrivez-vous ! En revanche, si vous avez déjà un compte, vous n’avez plus qu’à vous connecter. Chercher l’offre « Remboursement Imagine R » à la section des offres ou des partenariats.

Puis « remplir le formulaire de demande de l’aide imagine R » disponible depuis le 1er octobre 2024.

Pour activer l’offre, il faut saisir votre numéro de contrat Imagine R ou télécharger un justificatif (une facture de votre forfait par exemple).

À quand les remboursements ?

De plus, comme expliqué par nos confrères de RMC Conso, vous pouvez suivre le statut de votre remboursement.

Et surtout, pas de panique : le remboursement peut parfois « prendre un certain temps avant d’être crédité sur votre compte bancaire ».

Comme précisé sur le site de la Région Île-de-France, « les remboursements interviendront à partir de la mi-novembre 2024 ».

Deux autres aides de 100 euros

Cette nouvelle aide a été mise en place pour le premier anniversaire de LABAZ.

« 500 000 lycéens d’Île-de-France » peuvent se voir « financer leur forfait Navigo Imagine R 2024-2025 (dans la limite du reste à charge après déduction des aides départementales) », souligne iledefrance.fr.

Rappelons qu’il existe déjà 2 autres aides de 100 euros (également) disponibles sur l’application en question : L’une « pour acheter un vélo mécanique » et l’autre « pour s’inscrire dans un club de sport ou une association culturelle ».

Durant l’été 2024, par exemple, « plus de 30 000 places pour les Jeux Olympiques et 1 000 pour le festival Solidays ont été distribuées via LABAZ », précise la Région Île-de-France.

Rappelons que l’appli a été lancée pour la toute première fois en juin 2023 pour tous les 15 à 25 ans.