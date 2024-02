1 retraité sur 2 oublie tous les mois de réclamer cette aide de 200 euros, conditions pour la toucher

De nombreux seniors passent à côté de cette aide de plus de 200 euros chaque mois, découvrez les conditions pour en bénéficier. Plus de détails avec l’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr.

1 retraité sur 2 oublie tous les mois de réclamer cette aide de 200 euros.

Et dire que cette somme pourrait en soulager plus d’un ! Comme dévoilé dans un rapport de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees), 321.200 personnes n’ont pas réclamée cette aide alors qu’elles auraient pu. « Un taux de non-recours estimé à 50% », peut-on lire sur tf1info.

C’est notamment pour remédier à ce problème que le gouvernement planche aujourd’hui sur l’expérimentation du versement à la source. L’objectif étant de permettre aux ménages éligibles de bénéficier des aides auxquelles ils ont droit.

Pour l’instant, quelques départements sont concernés avant une généralisation prévue par d’ici 2025.

Cette aide dont pourraient profiter les retraités n’est autre que l’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou l’ex-minimum vieillesse. Cette prestation n’est pas versée systématiquement.

Où en faire la demande ?

Vous devez en faire la demande auprès de l’organisme chargé de votre retraite (MSA, Cnav, Sécurité sociale, Caisse de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers).

Comme indiqué par la Drees, « les non-recourants bénéficieraient de 205 euros mensuels en moyenne, tandis que les recourants bénéficient de 337 euros en moyenne ».

Pourquoi un taux aussi élevé de non-recours ?

D’une part, ce dispositif demeure méconnu parmi les personnes ciblées, et d’autre part, certains individus font délibérément l’impasse sur l’ASPA dans le but de préserver leur succession.

En effet, les montants versés au titre de cette allocation peuvent être récupérés sur la succession – sous certaines conditions – après le décès du bénéficiaire, dans le cas où l’actif net de la succession dépasse les 100 000 euros (et les 150 000 euros en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion et Mayotte). Ces seuils resteront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2029.

Voici les conditions à remplir pour en bénéficier.

Pour prétendre à l’Allocation de solidarité aux personnes âgées, il faut avoir 65 ans ( ou 62 ans si vous êtes reconnu handicapé ou invalide à 50% ou si vous êtes un ancien combattant et à 60 ans dans certains cas), être de nationalité Française et vivre sur le territoire de façon permanente ou au moins 180 jours dans l’année/ ou être ressortissant d’un pays membre de l’UE/ ou détenir un titre de séjour permettant de travailler depuis au moins 10 ans pour les personnes de nationalité étrangère.

Enfin, il est important de ne pas dépasser les plafonds de ressources fixés, qui s’élèvent à 1 012,02 euros par mois pour une personne seule et à 1 571,16 euros pour un couple.