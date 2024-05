Les pièces de 2 euros sont-elles aujourd’hui devenues une rareté ? Les collectionneurs se ruent vers certains modèles en particulier. On vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

Pénurie de grosses pièces de monnaie, Comeos lance l’alerte

Il y aurait trop peu de pièces de deux euros en circulation. Il semblerait que les particuliers mais aussi les banques les garderaient pour eux. Du coup, ils

Elles se font de plus en plus rares dans les magasins. Pas surprenant quand on sait que certaines d’entre elles peuvent rapporter jusqu’à 100 voire jusqu’à 1000 fois leur valeur faciale !

Tout le monde veut faire expertise leurs pièces de monnaie pour voir s’ils peuvent en tirer une petite fortune.

Tous les 2 euros sont-elles recherchées ? Des experts décryptent.

« Nous ne reprenons pas les pièces de 2 euros », indique d’emblée une affiche placardée sur la vitrine de la boutique Godot & Fils dans le 2e arrondissement de Paris, lu par nos confrères du Parisien.

« C’est pour nous rappeler qu’une pièce de 2 euros vaut avant tout 2 euros », leur explique David Knoblauch, numismate chez cette enseigne qui compte parmi l’un des plus anciens experts de France dans la négoce de métaux.

De quoi confirmer les propos de Joël Cornu, numismate et PDG de CGB.fr, une société numismatique basée à Paris.

« Concernant l’euro, il n’y a rien de rare dans notre portefeuille », certifie-t-il auprès d’actu.fr. « Il peut, certes, y avoir quelques exceptions mais c’est extrêmement rare », ajoute-t-il.

Pourquoi ces pièces de 2 euros en valent-elles autant ?

Mais si vous possédez des pièces rares – comme celle du Vatican – ou des monnaies commémoratives, comme celle émise en 2007, en hommage à la princesse Grace de Monaco… Alors, oui ! Elles valent bien leur pesant d’or.

Les pièces de deux euros du Vatican, frappées en 2004 à 85 000 exemplaires, se négocient autour d’une centaine d’euros par pièce.

« Une pièce de deux euros frappée de la princesse Grace de Monaco peut grimper jusqu’à 3000 euros« , précise Joël Cornu. D’autres ont pu en tirer plus.

Argus2euros référencent « les pièces de monnaie les plus recherchées comme celle à l’effigie de Lucien 1er Grimaldi, de Monaco, en 2012, ou celle des 35 ans du programme Erasmus, de Malte en 2022, ou celle, la plus chère, des 25 ans de la mort de Grace Kelly de Monaco qui vaut dans le meilleur des cas 3 300 € », rapporte Ouest France.

« Les banques aussi théoriseraient »

Selon Comeos, il y a pénurie sur les plus grosses pièces. D’où son appel afin d’inciter les gens à payer davantage avec des pièces.

« Les consommateurs ne seraient pas les seuls à garder les pièces hors du circuit. Les banques aussi théoriseraient« , relaie Trends Tendances.