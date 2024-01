Possédez-vous des pièces en euro françaises ? Si oui, ça tombe bien, vous avez peut-être des trésors cachés dont vous n’imaginez pas la valeur dans votre porte-monnaie. Voyons ensemble si ce n’est pas le cas. On vous décrypte tout.

Ces pièces qui raffolent les collectionneurs.

Une pièce de monnaie de 2 euros ne vaut pas forcément deux euros. Eh oui, certaines de vos pièces de monnaie peuvent vous réserver de belles surprises. Les pièces en circulation valent parfois plus que leur valeur faciale et vous permettre de faire de bonnes affaires.

Les collectionneurs raffolent des pièces « fautées ». Ces pièces voient souvent leur prix s’envoler. Les numismates ne peuvent résister ni au flan strié (au lieu d’être lisse), ni à une frappe mal centrée, ni même aux pièces présentant deux côtés pile ou deux côtés face, parmi bien d’autres particularités.

Pièces en euro françaises : voici les 3 trésors à débusquer

Si vous possédez certaines de ces raretés, cela peut vous rapporter un peu plus que sa valeur nominale. Découvrez un aperçu des trois pièces de monnaie en euro émise par La France et qui valent le plus cher d’après Info Collection.

Le 50ème anniversaire du Traité de Rome :

Il s’agit de la première pièce commémorative française. Tous les pays de la zone euro ont tiré, le 25 mars 2007, une pièce de 2 euros commémorative pour célébrer les 50 ans du Traité de Rome. En parfait état, elle peut atteindre jusqu’à 5 euros.

Le centre de la pièce montre le traité signé par les six États fondateurs devant un arrière-plan évoquant le dallage de la place du Capitole, imaginé par Michel-Ange, à Rome, où le traité a été signé le 25 mars 1957.

On retrouve le mot EUROPE au-dessus du livre. La légende TRAITÉ DE ROME et 50 ANS se trouvent au-dessus du dessin. Le millésime 2007 ainsi que le nom du pays émetteur RÉPUBLIQUE FRANÇAISE sont inscrits sous le dessin. L’anneau externe de la pièce comporte les douze étoiles du drapeau européen.

Le visage de Rodin.

La pièce de 2 euros célébrant la mort d’Auguste Rodin en 2017 peut valoir jusqu’à 20 euros en coffret Belle Epreuve. Elle coûte encore plus cher en Coffret Trio. Elle se négocie environ 30 euros. Sans coffret, elle peut encore faire gagner 2 à 3 euros.

Pièce de 2 € François Mitterrand

Et pour terminer, il y a la pièce de 2 euros François Mitterrand de 2016 en coffret Belle épreuve qui peut se vendre à 20 euros (et uniquement le coffret Belle Epreuve).