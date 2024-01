Pièces de 5 centimes d’euro parmi les plus chères

Ces pièces de 5 centimes d’euro comptent parmi les plus prisées des collectionneurs. On vous donne plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Beaucoup n’ont pas idée de comment faire pour identifier une pièce de monnaie qu’ils ont entre les mains. Découvrez comment faire grâce à ces trois astuces fort utiles. En vous appliquant, vous pourrez de suite déterminer l’origine, l’époque ainsi que la provenance de votre pièce de monnaie.

Oui, tout simplement ! Vous connaissez l’immensité du web aujourd’hui n’est-ce pas ? Vous savez bien que tous les problèmes de votre quotidien ont de fortes chances d’avoir déjà été vécus, débattus sur des sites spécialisés, expliqués et rencontrés par d’autres avant vous n’est-ce pas ?

Hé bien dîtes-vous que pour identifier une pièce de monnaie, c’est strictement la même chose ! Il y a fort à parier que d’autres numismates aient eu à passer par cette étape avant vous.

Il vous suffit d’aller sur un moteur de recherche et d’y taper les inscriptions lisibles sur l’avers et le revers de votre pièce. Cela vous permet d’avoir accès à de nombreux résultats portant sur la pièce en question.

Vous pouvez par ailleurs retranscrire ces inscriptions dans « Google Images » et là, il est fort probable que vous tombiez sur une photo du modèle de pièce que vous recherchiez. Vous n’aurez qu’à cliquer et découvrir de quelle pièce il s’agit.

D’autres astuces pour reconnaître sa pièce.

Mais le mieux consiste à consulter un numismate professionnel pour qu’il vous expertise votre pièce de monnaie. Avec un peu de chance, ce dernier pourra même vous donner une estimation de sa valeur.

N’hésitez pas non plus à demander sur les forums spécialisés. Sur ces derniers, vous trouverez des rubriques servant principalement à l’identification des pièces de monnaie.

L’importance d’une photo de qualité.

N’oubliez pas de prendre une photo de qualité de votre pièce de monnaie. Ce détail a tout son intérêt. « Si vous prenez une bonne photo, vous avez déjà réalisé au moins 70% de la vente. »

Certaines pièces de 5 centimes d’euro peuvent valoir plusieurs euros. C’est particulièrement le cas des pièces rares selon leur pays d’origine, leur année et leur état.

Pièces de 5 centimes d’euro parmi les plus chères

D’après Info Collection, les pièces de cinq centimes monégasques neuves peuvent rapporter plus de 50 euros si elles sont vendues en coffret tandis qu’en état courant, cette valeur oscille uniquement entre cinq à 10 euros.

Les pièces de 5 centimes de Saint-Marin se négocient 30 euros pour les années 2002 et 2003 en bon état. Les pièces de 5 centimes d’euro du Vatican émise en 2002 et 2003 coûtent près d’une quinzaine d’euros, celles de 2004 à 2011, huit euros.