Pain au chocolat : jusqu’à 10 000 euros d’amende pour ceux qui disent encore »chocolatine » ?

Faut-il dire devant son boulanger « pain au chocolat » ou « chocolatine » ? Depuis des années, la toile est devenue le théâtre de ce conflit lexical, avec des défenseurs farouches des deux camps. La création d’une page Facebook intitulée « Comité de défense de la chocolatine » témoigne de l’ampleur de cette controverse. De nombreux articles en ligne tentent même de faire croire que l’État s’en est mêlé, et par conséquent, ceux qui continuent de dire « chocolatine » à la place de « pain au chocolat » seraient passibles d’une lourde amende, allant jusqu’à 10 000 euros. Est-ce une réalité ? La réponse dans les prochaines lignes…

Attirés par la guerre entre les partisans du « pain au chocolat » et de la « chocolatine« , qui fait de plus en plus rage, les chercheurs se sont penchés sur la question pour tenter de connaître la véritable réalité.

Selon une enquête menée par un groupe de linguistes, l’expression « pain au chocolat » est largement majoritaire dans l’Hexagone. Cependant, les habitants de l’Occitanie se démarquent nettement de tous, où l’usage de la chocolatine est solidement ancré dans les habitudes linguistiques.

Cette cartographie met en évidence la disparité linguistique autour de la viennoiserie

Mathieu Avanzi, linguiste et responsable de la réalisation de l’Atlas du français de nos régions, explique sur Slate la méthodologie adoptée pour cartographier les différentes expressions utilisées à travers le pays.

Pendant deux ans, des sondages en ligne ont été effectués, incluant la fameuse question devenue très tendance dans l’univers de la viennoiserie. Parmi les options, figuraient également des termes régionaux tels que « couque au chocolat » en Belgique.

Les résultats présentés dans la carte mettent en évidence la division en Occitanie. En effet, le territoire est clairement scindé en deux camps.

« Chocolatine » s’impose à Toulouse et plus largement dans l’ancienne région Midi-Pyrénées, ainsi qu’en Aude et en Aveyron.

Cependant, dans l’ex-Languedoc-Roussillon, c’est le « pain au chocolat » qui conserve sa suprématie, marquant ainsi une fracture linguistique au cœur de cette région.

Interrogé sur cette question, Mathieu Avanzi a trouvé le juste milieu pour tenter de réconcilier tout le monde : « Quand on me demande quelle variante de mot, de prononciation ou de phrase est la plus correcte, je réponds qu’il n’y a pas une variante qui est correcte, mais plusieurs« .

Quid de cette amande allant jusqu’à 10 000 euros ?

Répandue par de nombreux sites internet, cette amende de 10 000 euros est inexistante. Il s’agit d’une fausse information diffusée dans le but d’amuser leurs lecteurs. En réalité, chacun est libre de dire « pain au chocolat » ou « chocolatine » selon sa préférence.