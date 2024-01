Ces pièces de monnaie de 2 euros qui pourraient rapporter plus que vous ne l’imaginez. On vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

De quoi dépend le prix d’une pièce de monnaie ?

Les collectionneurs raffolent de certaines pièces de monnaie, dont notamment les plus rares. Certains n’hésitent pas à débourser une coquette somme pour acquérir les pièces de 2 euros spéciales, en raison d’une erreur de fabrication, ou parce qu’elles proviennent d’un tirage de pièces commémoratives.

Le prix de ces pièces de deux euros rares dépend de plusieurs facteurs dont son origine, son année et aussi son état.

Les pièces de 2 euros qui pourraient bien valoir leur pesant d’or

Selon Info Collection, leur valeur peut atteindre plusieurs milliers d’euros. C’est le cas par exemple de la pièce de deux euros monégasque frappée en 2007 pour les 25 ans de la disparition de la princesse Grace Kelly. Cette pièce de monnaie se vend à plus de 2000- 3000 euros, selon le site Monnaie Magazine.

Les pièces de 2 euros de Monaco frappées en 2001, 2003, 2009, 2010, 2011 et 2012 comptent également parmi les plus recherchées. La valeur de celle émise en 2010 peut aller de 10 à plus de 100 euros.

Les 30 000 pièces de 2 euros d’Allemagne frappée en 2008 se négocient à plusieurs centaines d’euros grâce à une petite anomalie : l’absence des frontières des pays de l’Union européenne.

Les pièces de deux euros du Vatican, de 2002, 2003 et 2004 peuvent valoir une centaine d’euros en moyenne. Celles datant d’après 2005 coûtent entre 30 et 40 euros. Mais retenez qu’elles sont difficiles à trouver.

Quid des pièces commémoratives de deux euros françaises ?

Découvrez également combien vous pourrez gagner avec les pièces commémoratives de deux euros françaises. Ils valent habituellement entre trois et 10 euros selon Info Collection. On parle-là de pièces encore neuves.

C’est le cas de la pièce « Traité de Rome » de 2007 côté à 5 euros (en très bon état). La pièce de 2 euros de l’Euro 2016 en couleur peut valoir 15 euros (la version non colorée ne rapporte que 3 à 4 euros).

La pièce de 2€ François Mitterrand de 2016 en coffret Belle épreuve (et uniquement le coffret Belle Epreuve) se revend à 20 euros.

La pièce de 2 euros qui célèbre la mort de Rodin en 2017 coûte aussi 20 euros en coffret Belle Epreuve et 30 euros en Coffret Trio. Sans coffret, elle ne se négocie qu’entre 2 à 3 euros.

Conseil d’expert avant de vendre sa pièce de monnaie.

Si vous pensez être en possession d’un trésor, rendez-vous dans un magasin numismatique pour qu’un expert puisse estimer la valeur de votre pièce ( et peut-être vous la racheter, NDLR).

« Certains détails sont tellement précis qu’ils ne peuvent être évalués que par un collectionneur » affirme Olivier Goujon, numismate.