Découvrez ces pièces de deux euros qui cachent un véritable trésor. Vous en avez peut-être en votre possession ! Décryptage.

Des pièces de monnaie devenues des véritables pépites.

En tête de liste des pièces de 2 euros les plus prisées cette année, nous retrouvons souvent les éditions commémoratives rares et recherchées.

Ces pièces, émises pour marquer des événements spéciaux ou des anniversaires importants de personnalités, des dates des grandes batailles ou encore l’histoire de monuments célèbres, peuvent atteindre des grandes valeurs sur le marché de la collection. Elles sont tirées en Europe à un nombre limité.

Cette valorisation repose sur la fameuse règle stipulant que « plus c’est rare, plus c’est cher ». Autrement dit, « plus la pièce frappée est tirée à peu d’exemplaires et moins elle circulera sur le territoire européen« , peut-on lire sur le portail actu.fr. Imaginez que vous ayez une pièce qui pourrait vous faire gagner des milliers d’euros ?

Les pièces de 2 euros comportant des erreurs de frappe ou des variations rares sont également très plébiscitées. Ces pièces, souvent produites en quantités limitées ou présentant des défauts de conception uniques, sont très convoitées.

Les éditions limitées, qu’elles soient intentionnelles ou non, peuvent atteindre des prix impressionnants lorsqu’elles sont mises aux enchères.

Les pièces de 2 euros qui ne sont plus en circulation ou qui ont été retirées de la production sont également très recherchées. Les collectionneurs sont souvent prêts à payer des prix élevés pour compléter leur série de pièces de 2 euros, en particulier si elles comprennent des éditions rares ou difficiles à trouver.

Les séries complètes, regroupant toutes les pièces émises par un pays membre de la zone euro, sont particulièrement prisées par les collectionneurs passionnés.

Les pièces de 2 euros les plus prisées à collectionner ou revendre en 2024

2 euros monégasques.

Les pièces du Monaco sont assez valorisées, rapportent plusieurs sites spécialisés. Celles émises en 2007 pour le 25e anniversaire de la mort de la Princesse Grace sont cotées entre 1250 à 3300 euros, tandis que la pièce de 2 euros frappée en 2015 pour les 800 ans de la Forteresse vaut pas moins de 650 euros.

Pièces du Vatican.

C’est aussi le cas des pièces du Vatican, selon les experts. Celles tirées en 2004 à l’occasion du 75e anniversaire de la fondation de l’État du Vatican peuvent se négocier à 110 euros, alors que celles qui rendent hommage au 80ème anniversaire du pape Benoît XVI en 2007 coûtent 70 euros.

2 euros à l’effigie de Bartolomeo Borghesi

Concernant le micro-État italien de Saint-Marin, sa pièce de deux euros émise en 2004 à l’effigie de Bartolomeo Borghesi vaut 200 euros, et celle de 2006 commémorant le 500e anniversaire de Christophe Colomb se revend à 130 euros.